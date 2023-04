Ces 11 actualités Netflix réservent de grosses surprises dans la semaine du 24 au 30 avril 2023

C’est l’une des meilleures séries sur Netflix pour la semaine du 24 au 30 avril 2023.

Sweet Tooth fait partie des meilleures séries de ce mois-ci sur Netflix

Netflix propose 11 actualités pour la semaine du 24 au 30 avril. Comme toujours, il apporte une batterie de mises à jour de contenu et de nouvelles séries et films qui peuvent difficilement battre ses concurrents. Même le contenu de HBO Max n’est pas capable de prendre le trône de la plus grande capacité de génération de contenu dont dispose Netflix. Avec ces 11 nouveautés, Netflix nous apporte des bijoux qui ont l’air très bien, des documentaires et même des séries pour enfants, il couvre donc actuellement tous les segments.

Les 11 news Netflix du 24 au 30 avril 2023

Avec un total de 11 nouveautés, Netflix mise sur la quantité, mais aussi sur la qualité, puisque la première star de ce mois-ci est « Sweet Tooth », l’une des séries dystopiques et post-apocalyptiques les plus réussies de ces dernières années.

Avec sa propre lumière : Michelle Obama et Oprah Winfrey – mardi 25 avril

John Mulaney : Baby J – Mardi 25 avril

Amour après amour – Mercredi 26 avril

La bonne mauvaise mère – Mercredi 26 avril

L’entremetteuse – jeudi 27 avril

L’infirmière – jeudi 27 avril

Sweet Tooth: The Deer Boy – jeudi 27 avril

La danse des lucioles – Jeudi 27 avril

Tibucan – jeudi 27 avril

Les vagues du pouvoir – Vendredi 27 avril

Alias ​​​​- vendredi 28 avril

De cette façon, de Netflix, nous avons de nombreuses nouvelles pour terminer le mois. De plus, comme d’habitude, la mise est vraiment variée et nous apporte un peu de tout, dont une série pour enfants qui ravira les plus petits. Quelque chose qui est un vrai plaisir étant donné que, à de nombreuses reprises, les nouvelles sur d’autres plateformes ont tendance à être très localisées.

Avec sa propre lumière : Michelle Obama et Oprah Winfrey

Michelle Obama est peut-être la première dame des États-Unis. que plus de succès et de passion ont suscité parmi les gens. Son succès est tel qu’elle est plus aimée que le président lui-même, faisant sonner son nom plusieurs fois pour le présidence des États-Unis. Dans cet entretien, parler à oprah winfrey sur les leçons de vie qui l’ont conduit à écrire son dernier livre. Il est donc très intéressant de voir comment les deux partagent leurs impressions, leurs expériences et leurs expériences.

Regardez « Dans une lumière qui lui est propre : Michelle Obama et Oprah Winfrey » sur Netflix

John Mulaney : Bébé J.

L’humoriste n’a pas eu la vie particulièrement facile ces dernières années. Après être entré dans une clinique de désintoxication pour ses problèmes de drogue Il semble qu’il soit de retour plus fort que jamais. Ce monologue ravira les amateurs de ce type d’émission. C’est un pari intéressant et ça ça va nous faire rire aux éclats, quelque chose qui, en fin de compte, est ce que vous recherchez. Mais, à part un monologue, c’est aussi une sorte d’interview dans laquelle on va se plonger dans la vie de John Mulaney et en apprendre plus sur la vie d’un comédien à succès aux États-Unis.

Regardez « John Mulaney : Baby J » sur Netflix

L’amour après l’amour

Les amoureux de Fito Páez ont de la chance car cette fois nous allons entrer dans une série documentaire dans tous les tenants et les aboutissants de sa vie. Il s’agit d’une série qui passe en revue 40 ans qu’il est sur scène, ce qui signifie que le niveau est garanti. Il devient ainsi l’un des meilleurs documentaires du marché

Voir « L’amour après l’amour » sur Netflix

la bonne mauvaise mère

Nous menons à une série coréenne très intéressante dans laquelle nous aurons l’occasion de profiter d’une histoire touchante mais plutôt dure. Un jeune avec une brillante carrière pour devenir procureur de la République souffre d’un accident vasculaire cérébral qui le rend facultés mentales d’un enfant. Une histoire bien triste dans laquelle les protagonistes devront reconstruire une relation dans lequel sa mère devra s’occuper de lui.

Vous l’aimerez si :

Vous aimez les drames ?

Vous êtes un fan des drames les plus durs.

L’approche attire votre attention même si vous n’êtes jamais entré pleinement dans le cinéma coréen.

Regardez « La bonne mauvaise mère » sur Netflix

l’entremetteur

Ongle film vraiment bizarre qui vient ni plus ni moins que Arabie Saoudite. Dans ce film, un homme s’entiche de sa stagiaire jusqu’à l’obsession, c’est pourquoi il finit par la pourchasser à travers la ville jusqu’à ce qu’il atteigne un mystérieux complexe touristique abandonné qui est habité par des forces étranges.

Si vous cherchez une série exotique, celle-ci ravira ceux qui veulent quelque chose comme ça. C’est une production rare, d’un pays d’où on n’a pas l’habitude de voir sa fiction. De plus, c’est très court, seulement 80 minutes.

Regardez « The Matchmaker » sur Netflix

L’infirmière

Nous avons voyagé de l’Arabie Saoudite au Danemark pour entrer dans le meilleur noir nordique. Une infirmière qui vient d’arriver dans un hôpital commence à penser qu’un de ses collègues est soupçonné d’avoir tué ses patients. Pour cette raison, tout au long de la série, il va démêler ce qui se passe réellement dans son hôpital, obtenant des réponses qu’il ne va évidemment pas aimer.

Regardez « L’infirmière » sur Netflix

Dent sucrée : le garçon aux cerfs

Ce n’est pas la première fois que nous parlons de « Sweet Tooth: the deer boy », une histoire assez touchante qui devient l’une des meilleures séries à pleurer sur Netflix mais qui en même temps a un message vital, intéressant et très divertissant dans le que nous pouvons vivre une histoire dans laquelle un groupe d’enfants mutants et un adulte ils doivent se battre pour survivre dans un environnement qui leur est hostile.

Vous l’aimerez si :

Vous aimez les histoires post-apocalyptiques.

Vous recherchez une histoire belle mais aussi dure, avec de grandes touches de drame.

Vous êtes fan de fantasy.

Vous avez aimé les saisons précédentes ?

Regardez « Sweet Tooth: The Deer Boy » sur Netflix

La danse des lucioles

Série attachante qui est déjà en route sa deuxième saison. Deux amis sont inséparables depuis plus de 30 ans. Bien que cela puisse sembler impossible, l’amitié qui les unit se renforce chaque jour. L’un a la gloire et l’autre une vie de famille tranquilleDonc les deux s’équilibrent. Cependant, il y a toujours des hauts et des bas dans une relation.

Regardez « La danse des lucioles » sur Netflix

tibucan

Dans cette histoire, un petit requin est en même temps un chien. Ainsi, « Tibucán », ou « Sharkdog » a une approche assez claire et directe dans le but de divertir aux enfants. C’est une série très divertissante, avec un message très clair et très divertissant avec des épisodes très courts pour garder l’attention des plus petits. Ainsi, c’est l’une des séries pour enfants de Netflix les plus à prendre en compte aujourd’hui. Tu peux mettez-le sur votre enfant ou un parent et sans aucun doute il restera collé à l’écran.

Regardez « Tiboucan » sur Netflix

vagues de puissance

Une série très intéressante dans laquelle on suit une équipe électorale en pleine campagne. Ainsi, l’équipe devra prendre des décisions radicales et très difficiles afin de Gagner l’élection. Quelque chose de très intéressant et qui nous montre jusqu’où un être humain est capable d’aller pour être quelque chose en politique.

Regardez « Waves of Power » sur Netflix

Alias

Film français dans lequel un agent spécial s’infiltre une organisation criminelle. Le problème est qu’au fil du temps, il établira une belle amitié avec le fils du patron, provoquant des dilemmes moraux alors qu’il se bat entre faites ce qu’il faut ou faites votre petit ami peut sauver la vie.

Ambitieuse et bien concentrée, elle peut être une grosse surprise.

Regardez « Alias » sur Netflix

