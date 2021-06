Le solstice d’été 2021 le jour de la fête des pères, le plus long de l’année, marque les saisons changeantes de la Terre

Le début officiel de l’été débute aujourd’hui (20 juin) dans l’hémisphère nord, marquant le jour le plus long de l’année, qui coïncide également avec la fête des pères.

Le solstice de juin aura lieu à 23h32 HAE (0332 le 21 juin GMT), lorsque le soleil atteindra le point où il est le plus au nord de l’équateur céleste. Atteignant son point le plus haut et le plus septentrional dans le ciel, le soleil doit parcourir son chemin le plus long, ce qui signifie qu’il mettra plus de temps à se lever et à se coucher, c’est pourquoi aujourd’hui marque le jour le plus long – ou la plus longue période d’ensoleillement – et la nuit la plus courte.

De plus, le solstice d’été se produit au moment où la moitié nord de la Terre est inclinée vers le soleil, ce qui signifie que l’hémisphère nord reçoit la lumière du soleil à l’angle le plus direct de l’année. À ce moment, le soleil apparaîtra directement au-dessus d’un point du tropique du Cancer (latitude 23,5 degrés nord) dans l’océan Pacifique central, à 1 314 kilomètres à l’est-nord-est d’Honolulu. Inversement, le solstice de juin marque le début de l’hiver dans l’hémisphère sud, lorsque le soleil est à son point le plus bas dans le ciel et que la moitié sud de la Terre est inclinée à l’opposé du soleil.

En rapport: Que se passe-t-il au solstice d’été ?

Le moment du solstice de juin est basé sur le moment où le soleil atteint son point le plus au nord de l’équateur céleste, généralement entre le 20 et le 22 juin. Et cette année, le solstice tombe aussi le jour de la fête des pères ! Voici ce que les observateurs du ciel peuvent s’attendre à voir alors que les papas du monde entier célèbrent le dimanche, ainsi que pendant la semaine suivant le solstice d’été.

À partir de dimanche matin (20 juin), Mercure est apparu au-dessus de l’horizon environ 30 minutes avant le lever du soleil et peut être visible à l’aube. Le solstice aura lieu à 23h32 EDT (0332 juin 21 GMT) dimanche soir. Cependant, pendant la journée, les téléspectateurs de l’hémisphère nord peuvent subir plus de 14 heures d’ensoleillement. Vous pouvez utiliser The Farmer’s Almanac Sunrise and Sunset Calculator pour déterminer le nombre d’heures d’ensoleillement que vous aurez à votre emplacement pendant le solstice.

Plus tard dans la semaine, les téléspectateurs auront droit à d’autres événements d’observation du ciel, à partir de lundi soir (21 juin), lorsque Vénus et l’étoile brillante Pollux apparaîtront les plus proches l’une de l’autre (à un peu plus de 5 degrés l’une de l’autre).

Mardi (22 juin), l’étoile brillante Antares apparaîtra à environ 5 degrés au-dessous de la lune gibbeuse croissante – seulement peu de temps avant que la lune n’atteigne le périgée, ou son approche la plus proche de la Terre sur son orbite, mercredi (23 juin). Puis, jeudi 24 juin, la prochaine pleine lune, également appelée Strawberry Moon, aura lieu à 14h40 HAE (18h40 GMT) et apparaîtra pleine aux astronomes jusqu’à samedi matin, selon la NASA.

Alors que le solstice de juin marque le début officiel de l’été et le jour le plus long de l’année, il représente également un tournant de l’année : alors que le soleil entame sa migration annuelle vers le sud, les jours recommenceront à raccourcir.

Suivez Samantha Mathewson @Sam_Ashley13. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.