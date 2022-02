« Party Down » revient avec une nouvelle saison et des personnages: qui sont-ils

StarzPlay a annoncé Jennifer Garner (Yes Day, Love, Simon), Tyrel Jackson Williams (Thunder Force, Brockmire) et Zoë Chao (Love Life, Strangers) en tant que nouveaux habitués de la série dans le prochain renouveau de « Fête vers le bas ».

Ils rejoindront le casting original de la série précédemment annoncé qui fait partie Adam Scott, reprenant son rôle avec les membres de la distribution originale: Ken Marino (Veronica Mars, Role Models), Jane Lynch (Glee, Criminal Minds), Martin Starr (Knocked Up, Silicon Valley), Ryan Hansen (Bless this Mess, Veronica Mars) et Megan Mullally (Will & Grace, The Great North ).

Quels seront leurs rôles ?

Jennifer Garnier donnera vie à « Evie », une productrice de films à succès, qui après avoir rompu une relation amoureuse, décide de reconstruire sa vie, se donne l’opportunité d’explorer de nouvelles directions et entame une relation avec Henry Pollard (Adam Scott).

Tyrel Jackson-Williams jouera « Sackson », un influenceur beau, confiant, motivé et en herbe. Vous êtes bien informé et bien informé sur votre créneau Internet spécifique, mais vous êtes un peu perdu dans d’autres aspects de votre vie.

Zoé Chao jouera « Lucy », une « artiste culinaire » passionnée, franche et libre d’esprit. Lucy rêve d’être une chef célèbre, mais elle est coincée dans les hors-d’œuvre de Party Down sans les ressources nécessaires pour faire quelque chose de plus ambitieux.

James Marsden jouera « Jack Botty », un acteur qui donne vie au rôle principal dans une franchise de super-héros populaire. L’apparence de Jack correspond à son charme, il aime sa vie, sa renommée et être le centre de l’attention de tout le monde.

Quels sont les nouveaux personnages ?

La comédie culte comptera six nouveaux épisodes et est produite par un ancien élève de « Party Down » Rob Thomas (Veronica Mars, iZombie) avec John Enbom (iZombie, Benched), Paul Rudd (Ant-Man, Ghostbusters : Afterlife), Dan Etheridge (Veronica Mars, iZombie) et Adam Scott (Parks and Recreation, De gros petits mensonges ). Enbom est également présenté en tant que showrunner.

De quoi parle l’histoire?

« Fête en bas » raconte l’histoire d’une équipe de restauration de Los Angeles, un groupe de gars d’Hollywood pris au travail pour des pourboires en attendant leur « grande pause ». Chaque épisode de cette comédie d’une demi-heure trouve la malheureuse équipe de restauration travaillant sur un nouvel événement, s’emmêlant inévitablement avec les invités colorés et leurs vies absurdes.

