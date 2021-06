Fast and Furious 9 : le fils de Vin Diesel rejoint le film

La saga Rapides et furieux beaucoup a à voir avec la famille. Peut-être pas celui qui est uni par les liens du sang, mais plutôt celui que l’on choisit dans sa vie comme dominic Toretto (Vin Diesel) le fait avec ses amis. Le prochain volet de la franchise trouvera Dom aux prises avec du sang, alors qu’il fait face à une menace liée au passé : son frère. Jacob (Jean Cena). De plus, un autre parent reviendra dans la série : la sœur du protagoniste, Mienne (Jordana Brewster).

Mais il n’y a pas que la famille dans la fiction qui sera importante dans ce nouvel opus de Rapides et furieux. Le fils de Vin Diesel, Vincent Sinclair, 10 ans, faisait partie du casting du film. Qui a-t-il usurpé l’identité? Surprendre! Le garçon a donné vie à Dominic Toretto.

Le fils de Vin Diesel dans Fast and Furious 9







Fast & Furious 9 explorera la jeunesse de Toretto. En ce sens, en plus de Vincent, il participera également au film JD Pardo dans le rôle du père de Dom, Jack Toretto. Tout indique que le frère cadet du personnage, Jacob, sera laissé de côté par la famille du protagoniste et ce fait alimentera une soif de vengeance qu’il cherchera à assouvir en éliminant Dominic et ce qu’il aime le plus : son équipe.

vin Diesel a déclaré dans une interview que l’idée que Vincent participer au film était le réalisateur Justin lin. « Pour être honnête, je ne suis pas sûr de penser que c’était une bonne idée, car c’est un moment où Dom est dans une phase très émotive, vulnérable et réfléchie », a déclaré l’acteur.

L’interprète n’a pas caché son admiration pour son fils : « L’aspect le plus fou, c’est qu’il a travaillé douze heures, fait des efforts, mis du dévouement sur ses répliques avec les autres membres de la distribution. Il a créé des liens avec ceux qui jouent son frère et son père. ». Vincent a enregistré ses scènes en 2019 et facturé 1005 € pour chaque journée de travail.