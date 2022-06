Dead Cells obtient une nouvelle difficulté dans la mise à jour Breaking Barriers

Grâce à une nouvelle mise à jour Cellules mortes pas plus dur, il devient plus accessible et donc plus facile. Le lourd Metroidvania, qui nous conduit au bord du désespoir de manière rouguelike, est maintenant un peu plus détendu si on le souhaite.

Outre les nouvelles options concernant le degré de difficulté, des innovations sont également introduites dans le cadre d’un accessibilité améliorée intégré. C’est pourquoi la mise à jour lit cela aussi Mise à jour Briser les barrières.

Dead Cells : que contient la mise à jour Breaking Barriers ?

Autour de 5 ans après la sortie de « Dead Cells », le jeu reçoit maintenant une mise à jour importante. Le studio développeur explique dans une vidéo qu’il souhaitait créer une nouvelle forme d’accessibilité. C’est pourquoi il y a maintenant le mode d’accessibilité et un mode d’assistance supplémentaire.

D’une part, ils intègrent mode d’accessibilité, qui présente des repères visuels aux joueurs. la taille de police peut être ajusté, par exemple. Ou ça Maintenir un bouton enfoncé prend maintenant la place de l’écrasement des boutons.

D’autre part, de nouveaux mécanismes de mouvement ont été installés. De la mode d’assistance prend un peu de difficulté. Il y a donc désormais Option de coup automatiquequi cible les ennemis proches, et un option de redémarrage. Ce dernier vous permet de démarrer le biome respectif depuis le début si vous mourez. Vous n’avez donc pas à tout recommencer à votre mort.

Les développeurs voulaient que le jeu soit considéré comme « dur mais juste ». Et c’est fondamentalement ça. Matthieu Houghtonresponsable marketing d’Evil Empire, déclare à propos de la mise à jour :

« Nous voulons que les nouvelles options que nous introduisons ici permettent à tous les joueurs de faire des ajustements spécifiques. Ceci est destiné à supprimer les limites qui pourraient empêcher notre expérience souhaitée avec le jeu.

Ils ont préféré ça à l’introduction niveaux de difficulté arbitraires. La mise à jour Breaking Barriers est maintenant en ligne. Vous pouvez essayer Dead Cells sous une nouvelle forme sur PC ou consoles.

Mais que pensez-vous de l’idée de rendre le jeu encore plus accessible ? N’hésitez pas à l’écrire dans les commentaires et à discuter avec nous !

Au fait, vous pouvez télécharger « Dead Cells » via le Passe de jeu Xbox ou environ PSPlus Jouez Extra et Premium !