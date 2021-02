Comment récupérer des photos et des vidéos supprimées sur les mobiles Samsung

Récupérer des images et des vidéos supprimées de votre mobile Samsung est plus facile que vous ne le pensez. Nous vous expliquons étape par étape comment le faire.

Le fait de devoir récupérer des photos ou des vidéos supprimées accidentellement sur un mobile Android peut devenir un processus très fastidieux, surtout si le contenu à récupérer a été supprimé il y a quelque temps. Par conséquent, des fabricants comme Samsung ont décidé de mettre en œuvre dans leurs téléphones outils qui permettent une récupération facile images et vidéos supprimées.

Si vous avez un mobile Samsung et avez besoin récupérer une image ou une vidéo supprimée que vous avez supprimée, volontairement ou par accident, nous vous expliquons aujourd’hui les étapes à suivre pour pouvoir le faire facilement.

À quoi servent les applications et les services de votre mobile Samsung?

Récupérer le contenu supprimé de votre mobile Samsung

Pour pouvoir récupérer le contenu supprimé d’un mobile Samsung, vous devrez utiliser le outil de corbeille auquel vont les images et vidéos supprimées de la galerie.

Ce bac est présent dans tous les téléphones Samsung Galaxy avec une version Android égale ou supérieure à Tarte Android 9.

Si cette condition est remplie, les étapes à suivre pour récupérer des images ou des vidéos Ils sont les suivants:

Ouvrez l’application galerie de votre mobile. Appuyez sur l’icône de menu en bas à droite, représentée par trois points. Sur certains mobiles plus anciens, ce menu pourrait être situé dans le coin inférieur droit de l’écran. Accédez à la section « Corbeille ». Vous verrez toutes les images et vidéos supprimées. Appuyez sur l’image ou la vidéo que vous souhaitez récupérer, ou appuyez longuement pour choisir plusieurs images et vidéos. Pour terminer, appuyez sur le bouton « Restaurer » et attendez que le processus se termine.

Samsung Galaxy S21 Ultra, analyse: le « Ultra » que nous attendions

Quand tu as fini, les images et vidéos que vous avez récupérées ils seront à nouveau disponibles dans la galerie mobile.

Il convient de garder à l’esprit que le bac de recyclage des mobiles Samsung stocker uniquement du contenu pour 30 jourset supprime définitivement toutes les images et vidéos qui ont été envoyées dans la corbeille une fois que cette limite a été dépassée. Dans ce cas, récupérer des photos ou des vidéos sera plus difficile, et devra recourir à des outils plus avancés. Un bon moyen d’éviter de perdre ce type de contenu consiste à effectuer fréquemment des sauvegardes complètes.

Rubriques connexes: Mobile, Samsung, Samsung Galaxy

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂