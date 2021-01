«  The Expanse  » compose le drame jusqu’à 11 dans la saison 5, épisode 4

Spoilers à venir

Depuis « Battlestar Galactica » en 2005, le générique d’ouverture d’une émission de science-fiction ne m’a pas donné la chair de poule uniquement par anticipation d’un autre épisode incroyable et passionnant. Et la saison 5, épisode 4 de « The Expanse » sur Vidéo Amazon Prime , intitulé « Gaugamela » – une référence d’Alexandre le Grand – replonge directement dans l’action.

Nous commençons par Alex Kamal (Cas Anvar) et Bobbie Draper (Frankie Adams), à bord du Razorback, à la suite du Barkeith, le navire sur lequel le lieutenant Emily Babbage (Lara Jean Chorostecki) est censé faire une routine. Ces deux-là forment une paire improbable et la chimie entre eux est amusante à regarder.

Alex et Bobbie ont volontairement abandonné tant pour servir leur planète dans la marine martienne et la Martian Marine Corp, respectivement, alors ils partagent cette histoire et c’est important. Cette dynamique profite également de la présence d’acteurs compétents et d’un dialogue réaliste et bien écrit, ce qui fait toute la différence. Cela ne veut pas dire que d’autres émissions de science-fiction n’ont pas d’acteurs capables, mais elles sont souvent mal utilisées et souffrent plutôt de dialogues très mal écrits.

Alex est toujours aux prises avec l’idée que quelqu’un comme l’amiral Emil Sauveterre (Tim DeKay) traite de la technologie d’armes martiennes volées. Bobbie en revanche, surtout après avoir été congédié déshonorement du Corps des Marines, est beaucoup moins partisan du rêve martien. Elle lui raconte une histoire de son enfance sur la façon dont elle a géré le chagrin et c’est une observation incroyablement astucieuse qui est très racontable si vous avez déjà perdu quelqu’un de proche.

En relation: La saison 5 de « The Expanse » nous rappelle ce qui fait la qualité, la science-fiction cérébrale

Un avertissement de la Terre apparaît sur leurs écrans indiquant que tout le trafic entrant a été retardé pour faire place aux véhicules d’urgence, et ils regardent avec horreur la nouvelle de l’impact de la météorite et de l’explosion simultanée au Parlement martien. L’une des nombreuses petites améliorations depuis le passage sur Amazon et bénéficiant ainsi d’un budget plus important a été la conception VFX des interfaces utilisateur de vol et le Razorback en est un bon exemple – il est magnifique maintenant.

Alex Kamal et Bobbie Draper sont devenus un duo de lutte contre le crime improbable, mais amusant à regarder. (Crédit d’image: Amazon Prime Video)

Nous passons à un complexe de bâtiments d’apparence inquiétante qui est le pénitencier de l’ONU dans la zone de conservation de Chesapeake. L’extérieur est en fait l’usine de traitement d’eau RC Harris à Toronto, au Canada, avec un arrière-plan et un premier plan modifiés par CGI, tandis que l’intérieur est l’ancien parquet de la Bourse de Toronto. En effet, ils travaillent très bien ensemble, c’est donc tout le mérite des dépisteurs. Nous voyons des écrans de télévision à l’intérieur du hall géant avec des émissions de nouvelles qui continuent de montrer la dévastation causée par l’impact de la météorite. C’est un bon moyen de continuer à exploiter l’ampleur de la catastrophe en arrière-plan pendant les segments secondaires de l’intrigue.

Oui, les météorites armées créant des ravages sur Terre sont absolument le principal objectif de l’intrigue pour le moment, mais vous seriez pardonné de penser que le récit d’Amos Burton (Wes Chatham) pourrait être le scénario principal: il pourrait ne pas présenter de météorites déferlantes et d’explosions massives. , mais c’est au moins aussi passionnant, en grande partie parce que nous apprenons à voir une grande partie de son histoire intrigante.

Clarissa Mao a joué un rôle petit mais mémorable dans l’intrigue de la saison 3, et maintenant à nouveau dans la saison 5. (Crédit d’image: Amazon Prime Video)

Après avoir rendu ses biens, Amos est escorté dans une partie de la prison que les civils ne sont normalement pas autorisés. De toute évidence, Chrisjen Avasarala (Shohreh Aghdashloo) est venu le chercher après son appel téléphonique à la fin de « Baratte « (S05, E02). C’est une zone où les prisonniers ont encore leurs implants corporels cybernétiques, ou » mods « , soit par choix, soit parce qu’ils ne peuvent pas être retirés sans risque de blessure grave. Nous voyons une fille en elle fin des années 30, attachée à une chaise, accrochée à une sorte de machine et très fortement sédatée. C’est Clarissa Mao (Nadine Nicole), fille de Jules Pierre Mao, le scientifique qui, avec des membres voyous de l’ONU et du MCR a tenté de armez la protomolécule, en utilisant des enfants, en les transformant en super soldats dans le projet Caliban, pendant Saison 3 .

L’équipage Rocinante a livré Jules-Pierre Mao à Avasarala et il a finalement fait face à la justice. Cependant, cela a laissé sa fille aînée, Clarissa, avec plus qu’un motif de vengeance contre Holden, Naomi, Alex et al. Heureusement, elle a pu réaliser ses erreurs et elle a été envoyée en prison, où nous avons vu Amos lui parler dans sa cellule lors d’appels vidéo dans des épisodes récents. Clarissa elle-même a « implants de rehaussement endocrinien « que nous avons vu en action sur le Behemoth dans la seconde moitié de la saison 3.

Voici d’où vient le surnom d’Amos Burton « Peaches » pour Clarissa Mao dans The Expanse. L’un des tout premiers vrais méchants de The Expanse, Jules Pierre Mao était responsable de tentatives inhumaines et téméraires de militariser la protomolécule, en utilisant des enfants kidnappés comme sujets de test. Il a choisi d’adopter le surnom de « Peaches » pour Clarissa puisque le pseudonyme qu’elle utilisait quand elle était sous couverture était Melba Koh… et puis du dessert populaire Peach Melba… et nous obtenons Peaches. Heureusement, il n’a pas opté pour « Pain grillé « De la même manière qu’Amos lui-même utilise un nom différent, c’est sa façon d’essayer de l’encourager à se concentrer sur le fait d’être une nouvelle personne, » Peaches « , et de laisser derrière elle l’ancienne » Clarissa « affectée.

En relation: « The Expanse »: Voici un récapitulatif de la saison 4 pour préparer la saison 5

L’onde de choc d’un impact de météorite détruit l’avion UN One et la plupart des dirigeants de la Terre (Crédit d’image: Amazon Prime Video)

Ils ont un échange émotionnel alors qu’elle lui parle de sa routine carcérale assez misérable. Il essaie de lui expliquer qu’il veut l’aider et soudain une alarme retentit et les murs tremblent. Une deuxième météorite a frappé la Terre, celle-ci à environ 40 km au nord-ouest de Philadelphie.

Nous passons à Avasarala sur Luna, répondant frénétiquement à la dernière attaque. Elle et l’amiral de l’ONU Delgado (Michael Irby) tentent désespérément de joindre le secrétaire général de l’ONU Nancy Gao (Lily Gao) qui est elle-même à bord de UN One, avec les chefs d’état-major interarmées, qui ont du mal à comprendre ce que les incendies se produisent. . Avasarala parvient à passer malgré les tentatives de la bloquer en appelant à la place le chef dans l’avion, qui s’appelle Casey (Ronn Sarosiak) – qui peut ou non être un clin d’œil au personnage de Steven Seagal dans « Under Siege » et regardons les faits, c’est probablement le cas. Avasarala n’a que quelques secondes pour expliquer à Gao pourquoi les satellites de repérage ne peuvent pas voir les astéroïdes furtifs recouverts de composite avant que l’onde de choc d’un autre impact à proximité envoie l’avion UN One en spirale, hors de contrôle, dans les airs et les communications sont coupées.

Pendant ce temps à la gare de Tycho, Fred Johnson (Chad L. Coleman) et Jim Holden (Steven Strait) se coordonnent avec Bull, chef des opérations (José Zúñiga) qui attend avec une équipe à l’intérieur du conteneur de fret où se trouvait Monica Stuart (Anna Hopkins). incarcérée, dans l’espoir de capturer le responsable lorsqu’ils iront la récupérer. Alors que le transport de fret présumé Zmeya s’approche de Tycho, il lance un missile à la gare, en particulier les quais et la zone où ce conteneur de fret était conservé. Tout le monde regarde avec horreur et Bull et son équipe s’en sortent à peine et puis – peut-être le plus grand moment à couper le souffle des cinq saisons de « The Expanse » jusqu’à présent – l’ingénieur en chef Sakai (Bahia Watson), qui a été dans le salle de contrôle avec tout le monde jusqu’à présent, prend une arme et tire trois fois sur Johnson dans le dos.

Une série d’événements à couper le souffle se déroulent sur Tycho, entraînant la perte du dernier échantillon de protomolécule. (Crédit d’image: Amazon Prime Video)

Tout est dans le chaos, et comme s’il n’y avait pas déjà assez de choses sur le mur du bureau de Johnson, où Stuart attendait le résultat de la tentative d’embuscade, explose et un incroyable droïde blindé en forme d’araignée entre et fait son chemin à travers la pièce. Sakai et deux de ses associés tirent sur les gardes de sécurité de Tycho et attrapent Stuart comme otage, une fois de plus. Pendant ce temps, le droïde a localisé le coffre-fort de Johnson, ouvert la trappe et retiré le dernier échantillon de protomolécule connu.

Cela ne s’arrête pas là alors que cet incroyable jeu de bord de siège bourré d’action continue. Holden arrive dans la pièce et tente de tirer sur le droïde, mais son armure est beaucoup trop épaisse pour même faire une bosse. Au lieu de cela, il parvient à éliminer l’un des collègues de Sakai et Stuart saisit l’occasion de se débarrasser de Sakai. Les deux luttent sur le sol avant que Stuart ne la frappe dans un moment incroyablement satisfaisant. Le droïde se dirige calmement et méthodiquement vers le mur extérieur du bureau de Johnson où la nacelle de rupture est attachée à la coque du Tycho. La porte siffle, elle entre et la porte siffle derrière elle. Ensuite, il s’éloigne en laissant un trou substantiel dans la coque extérieure. Tout le monde court désormais un grave danger d’être emporté dans l’espace. Une cloison de secours commence à se fermer et Holden se trouve directement sur son passage. Stuart grimpe sur le corps inconscient de Sakai et le tire hors de la porte alors qu’elle se ferme, scellant la brèche.

Oui, c’est vrai, nous voulions désespérément que Sakai soit expulsée et meure dans le vide froid de l’espace après avoir assassiné Johnson, mais elle est vivante et maintenant captive, alors croiser les doigts elle sera torturée d’une manière particulièrement imaginative et particulièrement horrible.

L’héritage d’Adam Savage se perpétue au-delà du démontage des protomolécules dans l’atmosphère vénusienne! (Crédit d’image: Amazon Prime Video)

Sur Luna, Avasarala et Delgado tentent de déterminer la gravité des dégâts. Gao et la moitié de son personnel se trouvaient sur UN One quand il est tombé en panne et que les communications avec l’ONU à New York ont ​​été interrompues à la suite des attaques. Cependant, l’ordre de repasser les satellites de la Watchtower était émis, de sorte qu’au moins tous les autres astéroïdes furtifs couverts de technologie s’approchant de la Terre peuvent être détectés. Les deux se dirigent vers un bar où ils, avec tout le monde, regardent avec admiration une autre météorite, celle qui se dirige vers la péninsule de Baja est détruite avec succès par le réseau de satellites défensifs de la Terre.

Le sous-complot de Naomi Nagata (Dominique Tipper) a jusqu’à présent pris le recul dans cet épisode époustouflant et maintenant nous la voyons, prisonnière sur son propre navire, le Chetzemoka, piloté par son fils, Filip (Jasai Chase Owens) et son groupe de fanatiques extrémistes de Belter sous la direction de Marco Inaros (Keon Alexander). Naomi et Marco se rencontrent pour la première fois depuis très longtemps, probablement depuis qu’elle a laissé son fils avec lui. Beaucoup de temps est consacré à cette scène significative et le dialogue est bien écrit, car Marco est clairement très fier de ce que son fils est devenu. L’épisode se termine avec Marco livrer son monologue diabolique sur tous les canaux de communication du système, menaçant de destruction et confirmant qu’il possède maintenant le seul échantillon restant de la protomolécule. Il dit que la souveraineté de Mars et de la Terre se termine aux limites de leurs atmosphères, et que la Porte de l’Anneau et les Mondes de la Porte et l’espace entre eux appartiennent à la Ceinture et aux Belters. Et sous la protection de sa Marine Libre, la société et la culture de la Ceinture recommenceront et refont l’humanité.

Heureusement, Marco Inaros est un méchant bien écrit, pas de cliché ou de moustache virevoltant mais toujours terrifiant (Crédit d’image: Amazon Prime Video)

Ce discours terrifiant est accompagné d’un montage de Naomi, Avasarala, Bobbie, Alex, tout le monde, partout en train de regarder et d’écouter avec horreur. Coupe au noir.

Dans d’autres nouvelles de science-fiction, CBS All Access devient officiellement Paramount + à partir du 4 mars et dans une interview avec Derby d’or , Patrick Stewart a évoqué les changements de la saison 2 de « Picard » qui « auront un impact considérable » suite au transfert de sa conscience dans un corps androïde.

«Je voulais savoir exactement ce qu’ils m’avaient fait quand ils m’ont sauvé la vie. Et y avait-il une chance que cela puisse avoir un impact sur la personnalité ou le comportement de Picard. Ils pensaient que ce ne serait probablement pas le cas, mais c’est là comme une option devrait Nous devons le prendre. Mais il y a aussi un autre aspect humain qui est introduit dans la saison deux, dont je n’ai pas le droit de parler. Mais ça va avoir, je pense, un impact considérable », a-t-il déclaré.

Les sept premiers épisodes de la saison 5 de « The Expanse » sont également disponibles dès maintenant sur Amazon Prime , ainsi que les saisons 1 à 4.

Les meilleures offres Amazon Prime du jour

Suivez Scott Snowden sur Twitter @LorumIpsum. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.