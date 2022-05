« Stranger Things » : David Harbour explique comment Hopper a changé dans la saison 4

Récemment, Netflix a publié la quatrième saison tant attendue de « choses étranges”. Le nouvel opus de la fiction a suscité beaucoup de joie et d’émotion de la part de ses followers, qui attendent déjà le lancement du deuxième volet de cette édition du série Protagonisée par Millie Bobby Brown.

En ce sens, une grande partie des Ventilateurs sont intéressés à savoir qu’en pensent les acteurs qui composent ce projet sur l’évolution de ses personnages dans ce saison. De cette manière, David Harbour Il leur a fait plaisir et a fait quelques déclarations récentes confirmant que sa performance est devenue plus sombre et plus brutale dans cet épisode.

Découvrez ce qu’il a dit ci-dessous. acteur de cinéma sur la façon dont son personnage a changé trémie dans la saison 4 de « choses étranges”.

QUI EST JIM HOPPER

Jim Hopperle personnage joué par David Harbourest l’un des protagonistes de la série de Netflix. Au cours des premières saisons, il est chef de la police de la ville fictive de fauconsind.

Avec le reste de la distribution, il a combattu les menaces surnaturelles apparues depuis le ‘À l’envers‘. Ainsi, au fil du temps, il devient la figure paternelle de soulever.

Avec le final de la saison 3, il est révélé qu’il est incarcéré dans des conditions épouvantables. En ce sens, après avoir été laissé pour mort par ses amis, trémie Il tentera de survivre à son emprisonnement.

À QUOI RESSEMBLE HOPPER DANS « STRANGER THINGS 4 »

Dans une interview avec Le journaliste hollywoodien, David Harbour Il a été encouragé à parler de son personnage dans ce nouvel opus de la série. Ainsi, le interprète Il a déclaré avoir pris un virage complet, étant beaucoup plus agressif dans son emprisonnement. Par conséquent, il a entrepris de montrer le « Résurrection » de Jim Hopper.

« L’une des choses que je voulais faire cette saison était de montrer ce genre de résurrection de Hopper, dans la brutalité de ce qu’il mijote tout le temps, tout au long des trois saisons, et je voulais le déshabiller et vraiment y arriver. endroit où il n’y avait pas beaucoup de cette joie de vivre (…) j’étais dans un endroit beaucoup plus sombre »a dit.

Il a également expliqué que les conditions de vie de son personnage l’aidaient à refléter ses sentiments avec plus d’intensité.

«C’était un endroit beaucoup plus solitaire et brutal, et cela se reflète, extérieurement, dans son environnement solitaire et dans ce désert; et aussi, en interne, en termes de ce à quoi il a vraiment affaire. », souligné.

LA SOLITUDE EN CETTE SAISON DE « STRANGER THINGS »

port Il a également fait référence à la solitude de son personnage dans cet épisode et à la raison pour laquelle ce n’était pas son édition de fiction préférée : « C’était une saison très solitaire, d’une certaine manière, donc ce n’est pas ma préférée ; mais c’était un changement intéressant ».

Il convient de rappeler que cette saison de « choses étranges” a été noté pour garder une grande partie de sa distribution séparée pendant sa course. Ceci, car il a été enregistré lors de la pandémie de coronavirus. COVID-19[feminine]. Cependant, cela a aidé ce personnage à explorer ses nouvelles nuances.

QUI EST DAVID HARBOUR

David Harbour est un acteur américain né le 10 avril 1975. Bien qu’il ait acquis une grande reconnaissance grâce à son rôle de Jim Hopper dans « Choses étranges »la interprète a aussi travaillé au cinéma « Suicide Squad » (2016), « Hellboy » (2019) et « Black Widow » (2021).

a remporté le Prix ​​​​du choix de la critique et le Prix ​​​​de la guilde des acteurs de cinéma grâce à sa performance dans la populaire série Netflix. Il a également été nominé deux fois pour le Emmy Awards pour ce rôle.

En 2020, l’artiste a épousé la célèbre chanteuse Lily Allen.

DE QUOI PARLE « STRANGER THINGS 4 » ?

« Choses étranges 4» se déroule six mois après la bataille du centre commercial de cour des étoilesqui a apporté beaucoup de douleur et de destruction à faucons. Après ce drame, nos protagonistes vont se séparer et devoir faire face aux complexités du lycée, ce qui n’est facile pour aucun d’entre eux.

Avec la perte de pouvoirs souleverl’équipe est plus vulnérable que jamais et c’est là que surgit une autre menace surnaturelle terrifiante, qui les rapprochera de la ‘À l’envers‘.

OÙ VOIR LA QUATRIÈME SAISON DE « STRANGER THINGS » ?

Actuellement, les trois premières saisons de la série »choses étranges», ainsi que la première partie de la saison 4, sont disponibles sur Netflix. Par conséquent, un seul compte est requis dans le populaire plate-forme de diffusion en continu pour regarder les épisodes.

QUAND SONT LES PROCHAINS CHAPITRES DE LA PREMIÈRE DE « STRANGER THINGS » ?

On sait que le nouvel épisode de la série a été retardé de trois ans en raison de la pandémie de coronavirus. COVID-19[feminine]. Ainsi, la première partie de sa quatrième saison a été créée le 27 mai 2022avec 7 épisodes.

saison 4 partie 2d’autre part, sortira le 01 juillet 2022. Là, les 2 derniers chapitres de cet épisode seront présentés.

Enfin, la série prendra fin après sa cinquième saison.

LE CAST DE « STRANGER THINGS 4 »

Winona ryder comme Joyce Byers

comme Joyce Byers finn loup-garou est Mike Wheeler

est Mike Wheeler David Harbour joue Hopper

joue Hopper Millie Bobby Brown comme Onze / Jane

comme Onze / Jane Caleb Mc Laughlin C’est Lucas Sinclair

C’est Lucas Sinclair Natalia Dyer joue Nancy Wheeler

joue Nancy Wheeler charlie heaton comme Jonathan Byers

comme Jonathan Byers Joe Keery est Steve Harrington

est Steve Harrington beau visage joue Karen Wheeler

joue Karen Wheeler Gaten Matarazzo comme Dustin Henderson

comme Dustin Henderson Noé Schnapp C’est Will Byers

C’est Will Byers Évier Sadie joue Max Mayfield

joue Max Mayfield Joe Chrest comme Ted Wheeler

comme Ted Wheeler Priah Ferguson est Erica Sinclair

est Erica Sinclair maya faucon joue au rouge-gorge