Pedro Pascal dormait profondément pendant que son personnage de Game of Thrones était massacré

Avant Pedro Pascal a décroché le rôle principal de Le Mandalorien et le rôle de Joel dans Le dernier d’entre nousil a eu un rôle récurrent en tant que idole Oberyn Martell dans la quatrième saison de HBO Game of Thrones. Lorsque le personnage de Pascal est mort, c’était sanglant et sanglant car il s’est fait arracher les yeux et a même eu le crâne écrasé par le personnage de Hafþór Júlíus Björnsson, Ser Gregor Clegane.





Alors qu’Oberyn Martell est connu pour sa nature dangereuse et imprévisible, Pedro Pascal dégage une ambiance amusante et légère. Ainsi, pendant que Ser Gregor Clegane achevait Oberyn, Pascal se détendait. L’acteur avoue qu’il était « mort endormi » pendant que Björnsson faisait des choses désagréables sur son corps.

La façon barbare de Gregor Clegane de tuer Oberyn a probablement hanté beaucoup de téléspectateurs, mais Pascal admet à Sean Evans lors de son apparition sur Hot Ones qu’il passait apparemment un bon moment pendant que son personnage Oberyn Martell était sur son lit de mort. Pascal raconte à Evans, comme le rapporte CNN, « Il y avait tous ces morceaux charnus qu’ils plaçaient sur tout mon visage et pompaient du sang pour qu’il s’accumule, vous savez, et se répande dans l’amphithéâtre pour ce bon plan large de nous deux d’en haut. Et j’étais mort de sommeil.





Pedro Pascal était soulagé de filmer les derniers jours d’Oberyn Martell

L’acteur a ajouté qu’il avait trouvé un soulagement sur le fait qu’il était sur ses derniers jours de tournage pour Game of Thrones. Le tournage de la série HBO est un processus long et épuisant pour les acteurs et Pascal admet que savoir que son personnage est arrivé à sa fin est réconfortant. Dans cet esprit, l’acteur déclare : « Il faisait tellement chaud quand nous tournions cette scène. Il est au-dessus de moi et il met ses pouces dans mes yeux et ils ont des tubes à travers son corps dans ses avant-bras jusqu’à ses pouces qui pompent juste ce sang frais. C’était très cathartique et je suis entré dans le sommeil le plus profond que j’aie jamais connu.

Grâce à la scène de la mort de son personnage, Pascal a trouvé un remède pour s’endormir plus facilement. L’acteur admet qu’il a du mal à s’endormir la nuit. Il dit en plaisantant: «Je réalise maintenant, parce que je ne dors pas très bien, que j’ai besoin d’être allongé avec des morceaux de chair, de la viande gélatineuse et froide au toucher et du sang qui s’accumule, et peut-être que je vais enfin obtenir un bon. . . nuit de sommeil. »