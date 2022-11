« Le secret de la famille Greco » : l’époque où un membre du clan Puccio était champion de rugby

La histoire de « Le secret de la famille Greco » a piégé beaucoup Netflix, surtout parce que c’est une histoire basée sur des événements réels, qui se déroulent en Argentine. Cependant, il y a certains détails qui après la série restent inconnus ou n’ont pas été touchés.

L’un de ces sujets qui peuvent susciter beaucoup de curiosité parmi l’intrigue des ravisseurs et des assassins est que l’un des membres du clan Puccio était, dans la vraie vie, un joueur de rugby bien connu, un sport qui, à l’époque, était gagne un grand élan parmi le fandom local.

LE MEMBRE DU CLAN PUCCIO QUI ÉTAIT JOUEUR DE RUGBY

Le Club Atlético de San Isidro, équipe championne en 1985, avait comme essayeur Alexandre Puccioun jeune joueur qui s’est fait remarquer dans son équipe jusqu’à ce que son père, chef du gang criminel, soit arrêté en août de la même année.

Quelque temps plus tard, Alejandro a également été arrêté et personne ne croyait qu’il était coupable car ils le connaissaient très bien et il ne semblait pas être celui dont on l’accusait.

Même, selon La Nación, le criminel aurait lui-même convaincu deux avocats du prestigieux club de prendre en charge sa défense, sans imaginer que toutes les accusations étaient fondées.

Alejandro Puccio joue au rugby avec le Club Atlético San Isidro

LE MOMENT OÙ ALEJANDRO PUCCIO A ÉTÉ CHAMPION

Une combinaison de joueurs de Buenos Aires il s’est battu pour le titre national de rugby en 1979 contre l’équipe de Rosario et il y avait Alejandro Puccio, qui faisait partie du San Isidro Athletic Club (CASI).

Ce match s’est terminé par un retentissant 47-8 en faveur des habitants de la capitale, mais le protagoniste de l’histoire n’a marqué aucun point. Cependant, il était l’un des plus remarquables et qui allait plus tard avoir une carrière importante dans le sport, jusqu’à son arrestation.

