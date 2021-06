Des chenilles velues toxiques envahissent le Maine

Des chenilles venimeuses se répandent dans le Maine, selon de récents reportages.

Les minuscules chenilles, appelées teignes brunes (Euproctis chrysorrhée), ont un corps brun avec des stries blanches, des points orange et des poils fins et toxiques qui peuvent provoquer des éruptions cutanées semblables à celles de l’herbe à puce et des problèmes respiratoires chez certaines personnes, selon le ministère de l’Agriculture, de la Conservation et des Forêts du Maine .

« L’éruption cutanée résulte à la fois d’une réaction chimique à une toxine dans les poils et d’une irritation physique lorsque les poils barbelés s’incrustent dans la peau », selon le département.

Ces bestioles effrayantes ont été accidentellement introduites dans le Massachusetts en 1897 depuis l’Europe et se sont rapidement propagées à travers la Nouvelle-Angleterre. Au cours des décennies qui ont suivi, leur nombre a diminué et de nos jours, ils se trouvent principalement le long de la côte du Maine et à Cape Cod, Massachusetts, selon une mise à jour de l’épidémie du département .

Cette année, cependant, les bestioles à fourrure ont été repérées dans les 16 comtés du Maine, Jim Britt, porte-parole du ministère de l’Agriculture, de la Conservation et des Forêts du Maine, a déclaré au New York Times . « Les gens les trouvent partout : par terre, sur la table de pique-nique, sur le coffret électrique, dans le coin, nommez-le », a-t-il déclaré.

Ils semblent se déplacer naturellement plus à l’intérieur des terres en faisant du stop sur des bus et des remorques, selon le News Center Maine . Et les conditions ne sont pas susceptibles de changer bientôt, a déclaré Britt.

Le temps chaud et sec peut expliquer en partie l’épidémie plus importante que la normale de cette année, selon le ministère de l’Agriculture, de la Conservation et des Forêts du Maine . Des épidémies de chenilles de la teigne brune se produisent dans l’État depuis 2015, selon la mise à jour. « De manière générale, cette année sera aussi mauvaise [as] ou pire que l’année dernière en termes de rencontres potentielles avec la pyrale brune », indique la mise à jour. Les chenilles sont actives deux fois par an : de la mi-avril à juin et d’août à début octobre.

Certaines personnes ne sont pas du tout affectées par les chenilles, mais la plupart développent une éruption cutanée qui dure de quelques heures à quelques jours (et dans certains cas, jusqu’à plusieurs semaines) soit par contact direct avec les poils de la chenille, soit par poils en suspension dans l’air qui se déposent sur la peau. Les haris aéroportés peuvent également déclencher une détresse respiratoire qui peut être « grave », selon le ministère de l’Agriculture, de la Conservation et des Forêts du Maine.

De nombreuses personnes sont exposées aux poils de la chenille à travers leurs cocons, qui peuvent être trouvés à l’extérieur des bâtiments et des véhicules, ainsi que sur les équipements extérieurs, les tiges des plantes, les branches et le feuillage, selon la mise à jour de l’épidémie. Les poils toxiques se trouvent également sur la peau des chenilles.

Le risque d’exposition est le plus élevé entre avril et juillet, mais la toxine peut rester dans l’environnement pendant un à trois ans. « Les poils peuvent devenir en suspension dans l’air s’ils sont dérangés, il faut donc prendre des précautions toute l’année dans les zones fortement infestées » selon le département .

Pour éviter des épidémies ultérieures, les gens peuvent retirer les toiles des papillons des arbres en hiver, a déclaré Britt au News Center Maine.

Mais il n’est pas trop tard pour prendre des précautions contre ces boules de poils venimeuses, selon le Maine Center for Disease Control and Prevention .

Certaines précautions incluent d’éviter les endroits avec des épidémies actives; séchage du linge à l’intérieur en juin et juillet ; prendre des douches fraîches et changer de vêtements après les activités de plein air dans les zones infectées ; et lors d’activités à l’extérieur – telles que tondre, ratisser et balayer – qui pourraient soulever les poils des chenilles, choisir de le faire les jours humides ou d’abord mouiller la végétation avec un tuyau, se couvrir le visage avec un respirateur ou un masque manches, pantalons, chapeau et vêtements sécurisés autour du cou, des poignets et des chevilles ; ou simplement éviter de telles activités.

C’est une bonne idée d’éviter d’utiliser des souffleuses à feuilles et des tondeuses à gazon les jours secs dans les zones d’épidémie, selon le département Questions fréquemment posées page.

