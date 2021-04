La première expérience médicamenteuse d’Alice Cooper était avec Jimi Hendrix

Alice Cooper a révélé que sa première expérience de consommation de drogue était avec Jimi Hendrix.

Dans une nouvelle interview, Cooper a été interrogé sur sa première expérience de drogue, à laquelle il a répondu: «L’herbe était la première drogue et c’était avec Jimi Hendrix… J’étais assis après une émission. Je suis allé le voir. Et nous étions un groupe de lycée. «







«Ils nous ont dit: ‘Hé, viens avec nous dans la chambre d’hôtel.’ Nous étions assis sur son lit et Jimi nous a dit: «Vous y allez, mec. Me tendant un joint … puis il a mis une chambre sur son lit … et tu sais, c’était un lit vibrant. Il y avait comme huit personnes assises là et il a dit: «Nous sommes dans un vaisseau spatial.

Plus tard, Cooper a également rappelé sa pire expérience de drogue: «C’était à Detroit, et je pense que c’était du cristal de THC… il était environ quatre heures du matin. Je suis revenu à la conscience et j’ai pensé que c’était très Jim Jones. Je me souviens qu’il faisait moins 20 degrés à l’extérieur et je viens de marcher dans ma chemise après m’être réveillé.







«C’était étrange… c’était quelque chose de très Fellini. C’était tellement étrange que je pensais vraiment qu’ils étaient tous morts et j’étais le seul survivant », a ajouté Cooper.

