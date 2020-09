Plus de détails sur The Outer Worlds: Danger in Gorgon pour Xbox One

Le 9 septembre prochain, nous pourrons profiter de la première extension de The Outer Worlds, appelée Danger in Gorgona. Cette extension nous offrira suffisamment de nouveautés pour revenir dans The Outer Worlds et nous plonger dans son univers brutal et résoudre les mystères que cette première extension nous offrira.

Obsidian et Private Division ont détaillé ce que l’on peut attendre de The Outer Worlds: Danger in Gorgona et on peut déjà anticiper que cette première extension s’annonce vraiment prometteuse.

The Outer Worlds: Peril in Gorgon pour Xbox One

Cette extension intègre une quantité importante de contenu dans cet univers d’humour noir. Ajoutez une toute nouvelle aventure aux teintes sombres qui emmène les joueurs sur l’astéroïde Gorgone pour enquêter sur l’origine mystérieuse de cronalina. Une fois sur place, vous trouverez de nouvelles armes et armures, des avantages, des imperfections et la même liberté de gérer vos problèmes qui ont fait du jeu original une expérience si enrichissante.

The Outer Worlds: Danger in Gorgon sera disponible le 9 septembre sur PlayStation 4, Xbox One et PC au prix de 14,99 €. Danger in Gorgon sera également disponible dans le cadre de The Outer Worlds Expansion Pass, qui sort également le 9 septembre. Le Pass d’extension Outer Worlds comprend également l’extension de la deuxième histoire, Murder on Eridano, pour un prix total réduit de 24,99 €. The Outer Worlds: Danger in Gorgon et The Outer Worlds Expansion Pass nécessitent le jeu de base sur la même plateforme

Si vous souhaitez en savoir plus sur The Outer Worlds pour Xbox One, vous pouvez lire notre analyse complète via le lien suivant.