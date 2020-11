Le scénario de Monster Hunter 2 est déjà écrit par le réalisateur Paul WS Anderson

Pendant que les fans attendent de voir si le réalisateur Paul WS Anderson Chasseur de monstre brise la malédiction du film de jeu vidéo, l’acteur principal Milla Jovovich a révélé que Monster Hunter 2 est déjà en cours d’élaboration. Jovovich, dont Chasseur de monstre Le personnage Capitaine Natalie Artemis peut être vu dans une image nouvellement publiée, a déclaré dans une récente interview qu’Anderson «écrit déjà» quelque chose d’autre basé dans l’univers du film.

Exclusif: voici une nouvelle image de Milla Jovovich dans le #Chasseur de monstre film https://t.co/31IkQXJ93D – GamesRadar + (@GamesRadar) 12 novembre 2020

« Certainement, nous aimerions en faire un autre. J’espère que les gens vont l’adorer parce que je sais que Paul aimerait faire une suite. Je veux dire, il écrit déjà quelque chose … »

Si cette nouvelle suscite de l’excitation ou de l’inquiétude est en grande partie inconnue actuellement, étant donné que le public n’a pas encore vu le premier Chasseur de monstre, mais Paul WS Anderson sait certainement une chose ou deux sur l’adaptation des jeux vidéo au grand écran. Le cinéaste a dirigé le premier Combat mortel en 1995 et a été derrière six films dans le Resident Evil. Selon ce que vous en pensez, dirons-nous, des adaptations qui divisent, détermineront sans aucun doute si vous êtes satisfait Monster Hunter 2 ou pas.

Mais ne vous y trompez pas, Chasseur de monstre est un véritable projet de passion pour Anderson, qui travaille sur le film depuis très longtemps. «Je travaille sur Monster Hunter depuis 11 ans», a-t-il révélé. Depuis la sortie de la bande-annonce, certains fans ont eu des doutes sur son point de vue sur le matériel, mais le réalisateur a offert son assurance que les bêtes titulaires impressionneront à la fois les cinéphiles et les amateurs de jeux vidéo.

Prétendant que les créatures sont « construites avec un niveau de détail plus élevé que tout autre chose dans Jurassic World », Anderson est également convaincu que ce ne sera pas la dernière fois que nous entrerons dans le monde de Chasseur de monstre. « Il y a des centaines de monstres [in the game]. Je ne peux en utiliser que cinq ou six dans le film « , a-t-il ajouté. » C’est donc un monde immense et amusant dont je pense que nous commençons à peine à gratter la surface. «

Le synopsis officiel de Chasseur de monstre lit; « Derrière notre monde, il y en a un autre: un monde de monstres dangereux et puissants qui gouvernent leur domaine avec une férocité mortelle. Quand une tempête de sable inattendue transporte le capitaine Artemis (Milla Jovovich) et son unité (TI Harris, Meagan Good, Diego Boneta) dans un nouveau monde, les soldats sont choqués de découvrir que cet environnement hostile et inconnu abrite des monstres énormes et terrifiants immunisés contre leur puissance de feu.

Dans leur bataille désespérée pour la survie, l’unité rencontre le mystérieux chasseur (Tony Jaa), dont les compétences uniques lui permettent de garder une longueur d’avance sur les puissantes créatures. Alors qu’Artemis et Hunter construisent lentement la confiance, elle découvre qu’il fait partie d’une équipe dirigée par l’amiral (Ron Perlman). Face à un danger si grand qu’il pourrait menacer de détruire leur monde, les braves guerriers combinent leurs capacités uniques pour se regrouper pour la confrontation ultime. «

Écrit et réalisé par Paul WS Anderson, Chasseur de monstre stars Milla Jovovich, Tony Jaa, Tip « TI » Harris, Meagan Good, Diego Boneta, Josh Helman, Jin Au-Yeung et Ron Perlman.

Librement basé sur la populaire franchise de jeux vidéo Capcom, Chasseur de monstre La sortie est prévue au Royaume-Uni le 4 décembre 2020 et aux États-Unis le 30 décembre 2020 et devrait fournir la bonne quantité de film B alors que nous traversons ce monde désolé et ravagé par des monstres. Cela nous vient de Games Radar.

