Motorola One Hyper recharge à distance les téléphones sans contact

Tout comme le Mi Air Charge de Xiaomi, la technologie «One Hyper» de Motorola est utilisée pour charger les smartphones par liaison radio. Les appareils peuvent être alimentés sans fil et sans les toucher à distance. Motorola démontre dans une vidéo que la technologie fonctionne.

La charge sans câble ni tactile fonctionne dans la configuration expérimentale de Motorola à une distance de 80 et 100 centimètres. Un chargeur spécial « Motorola One Hyper » alimente les téléphones portables en électricité par voie aérienne, probablement en utilisant des ondes radio groupées. Au moins, c’est ainsi que fonctionne Air Charge de Xiaomi. Motorola n’a révélé aucun détail technique. Au lieu de cela, il y a une vidéo qui montre la technologie en pratique.

Une main interrompt la charge

Dans la vidéo, deux smartphones peuvent être vus à une distance de 80 et 100 centimètres du chargeur, et les deux sont chargés en fonction des informations sur les écrans. Une main passe entre la station de charge et le smartphone, puis la charge est interrompue. Xiaomi, d’autre part, a souligné que la charge fonctionne également pour les objets intermédiaires.

Pas encore de date de sortie

Vraisemblablement, la charge est interrompue lorsque la main est reconnue pour des raisons de sécurité, car de la chaleur pourrait être générée par les ondes radio groupées. Il n’est pas clair s’il existe un danger potentiel ici. La vidéo a été publiée sur le réseau social chinois Weibo (via mspoweruser.com) et Motorola demande à ses fans s’ils aimeraient voir la technologie dans les nouveaux appareils Motorola Edge. Il n’y a pas encore d’informations sur des produits spécifiques ou une date de sortie.