Le Samsung Galaxy S21 irait sur le marché sans casque ni chargeur

Roland Quandt, l’un des filtres filtrants les plus réussis du secteur, assure qu’ils n’incluront ni casque ni chargeur.

Quiconque suit de près le marché du mobile sera au courant du tollé qui s’est formé dans le Présentation de septembre de l’iPhone 12. Apple a annoncé au monde que sa nouvelle génération d’appareils mobiles sortirait pas d’écouteurs ni de chargeur mural, y compris uniquement le câble de chargement USB vers Lightning. Et si la décision était (et est) justifiée par un engagement plus grand envers l’environnement, à l’époque elle était critiqué par les consommateurs et certaines marques Android, qui en ont profité pour allaiter par les accessoires inclus dans leurs bornes respectives.

Ainsi, à partir des réseaux sociaux de Samsung aux États-Unis, un tel détail controversé a été affecté, rappelant à ses fidèles que Le Samsung Galaxy inclure, entre autres, un chargeur mural avec l’appareil. Pourtant maintenant une connaissance filtre met fin à l’engagement de Samsung envers l’utilisateur.

Le nouveau Samsung Galaxy S21, sans chargeur ni casque?

Du Samsung Galaxy S21, il est connu pratiquement tout: nous avons leur date de présentation, les images officielles et même leurs prix, les informations sur lesquelles le pari de Roland quandt, l’un des filtres mobiles les plus connus au «monde», qui assure que le Galaxy S21 sera mis en vente sans chargeur ni casque.

De plus, non, il n’y a pas d’écouteurs dans la boîte. Pas de couverture non plus. https://t.co/jSZQHTNpfY – Roland Quandt (@rquandt) 18 décembre 2020

Bien sûr, ce n’est pas quelque chose qui est confirmé ou définitif, mais venant de Quandt, il est très probable que nous soyons confrontés plus qu’une simple rumeur.

Il va falloir attendre au 14 janvier prochain pour savoir si on regarde les premiers Galaxy de l’histoire qui sont vendus « bareback », sans chargeur ni casque. Pendant ce temps, et selon des médias tels que MSPowerUser, Samsung aurait supprimé de ses réseaux sociaux ce fameux post d’octobre dans lequel il se moquait de l’iPhone 12 et de son « non-chargeur ».

