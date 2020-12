Samsung Galaxy S21 Ultra 5G: photos de presse et controverse sur le plastique

Le Galaxy S21 Ultra 5G est visible pour la première fois sur les photos de presse. Ceux-ci sont probablement authentiques et montrent le prochain smartphone haut de gamme de Samsung sous différents angles. Une autre caractéristique de conception est plus surprenante que la bosse de la caméra. Et il y a un tollé en ce moment parce que le dos ne doit être en plastique.

La série Galaxy S21 a un écran plat et plat. Les renflements sur les côtés, la «conception à double bord», ne sont pas utilisés ici. Cela écrit WinFuture et publie des photos de presse du modèle haut de gamme Galaxy S21 Ultra. Le leaker Evan Blass s’est joint aux images de presse sur Voice.com. Des fuites similaires de WinFuture et Evan Blass se sont avérées authentiques dans le passé, de sorte que les images de rendu sont susceptibles de provenir de Samsung. Beaucoup accueilleront favorablement la renonciation à un écran à double bord, car bien qu’il soit considéré comme joli, il est plus difficile à utiliser.

Sans casque, étui et alimentation

Le module de caméra qui dépasse de l’arrière en haut à gauche est également perceptible. Il abrite trois grands appareils photo, un appareil photo plus petit, un flash LED et des capteurs pour l’autofocus. La caméra selfie est située au centre de l’écran, le bord autour de l’écran est apparemment redevenu un peu plus fin. Comme Roland Quandt de WinFuture Twitter Complétés, les téléphones Galaxy S21 sont censés être livrés sans casque, sans étui et sans bloc d’alimentation. Le plus gros ennui a été déclenché par les informations du Leaker Tron.

A lire : Configurer PS5: Premiers pas avec votre nouvelle PlayStation 5 Samsung Galaxy S21 Ultra

L’arrière peut-être juste en plastique

Voici comment Tron écrit TwitterLe Galaxy S21 est composé à 100% de plastique, le S21 + a apparemment un dos en verre et le modèle haut de gamme Galaxy S21 Ultra doit sortir dans les magasins avec un dos en plastique – mais les modèles de test ont un dos en verre. Il existe une source selon laquelle Samsung se demande toujours si le smartphone doit avoir un dos en verre ou en plastique. Le plastique signifie probablement le «Glasstic» que Samsung utilise dans la série Galaxy A, un mélange de plastique transparent et réfléchissant la lumière.

En effet, le plastique présenterait des avantages pratiques en termes de résistance à la rupture de l’appareil, mais des inconvénients en termes de sensibilité aux rayures. Le Galaxy A50 avec un dos « Glasstic » s’est avéré très sensible dans le test de JerryRigEverything. Nous découvrirons probablement en janvier 2021 si les rumeurs sont vraies et quels matériaux Samsung choisira finalement.