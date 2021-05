Le roi est de retour: Michael Jordan sera dans "Space Jam 2"

Depuis une continuation de Space Jam, de nombreux fans du film original, ou simplement du basket-ball en général, étaient curieux de savoir si Michael Jordan apparaîtrait dans le film, maintenant grâce à Don Cheadle Nous saurons que le numéro 23 figurera sur la bande.

Cela semblait peu probable compte tenu du fait James Lebron il jouait et produisait la suite, sans oublier que le sous-titre «A New Legacy» semblait distancer les deux films », mais maintenant il a été confirmé que Jordan apparaîtra d’une manière ou d’une autre.

S’adressant à Access Hollywood, on a demandé à la star Don Cheadle si Jordan pouvait apparaître et il a franchement répondu: «Michael Jordan est dans le film. Mais pas de la manière que vous attendez ».

Space Jam: A New Legacy est réalisé par Malcolm D. Lee, avec un scénario de Juel Taylor, Tony Rettenmaier, Keenan Coogler et Terence Nance. Le film sortira en salles et sur HBO Max le 16 juillet.