Grey’s Anatomy est une marque reconnue dans l’industrie comme l’une des meilleures séries médicales de tous les temps. 17 saisons et 18 en route signent un succès qui a déjà traversé les générations. D’où vient ce nom si célèbre aujourd’hui ? Shonda Rhimes, sa créatrice, a été inspiré par un livre pour nommer son émission à succès. Voir!

Le producteur de 51 ans a également fait ses débuts en tant qu’écrivain dans le film. Fleurs et voiles 1998 et à partir de là, il s’est forgé une carrière impressionnante. En 2005, il crée sa propre société appelée Shondaland et donna naissance à sa première grande création : L’anatomie de Grey. Au fil du temps, l’entreprise s’est agrandie et a donné lieu à des événements tels que Cabinet privé, Scandal, Station 19 et Bridgerton.

Qu’est-ce qui a inspiré Shonda Rhimes pour créer Grey’s Anatomy (Getty)



Cependant, Tout a commencé avec l’émission avec Ellen Pompeo. Shonda était déjà fan de la série et avait des inquiétudes au sujet de la médecine. En fait, un livre a été son inspiration pour le nom de l’émission. Il s’agit de Grey’s Anatomy, une publication qui a été publiée au Royaume-Uni en 1858 écrit par le médecin Henri gris.

Grey’s Anatomy (BBC)



L’ouvrage est reconnu comme un classique du genre pour ses concepts d’anatomie. Ils l’appellent même « la bible de l’anatomie ». Son auteur est décédé trois ans seulement après le lancement du livre, mais il y avait 41 autres versions éditées par d’autres professionnels. Gray’s Anatomy avait également des références dans d’autres productions célèbres telles que Les Simpsons, Les morts-vivants et la famille Addams, entre autres.

En plus du nom, Rhimes a fait valoir dans une déclaration à Oprah en 2006 que son approche de la médecine avait également à voir avec les documentaires. « J’étais obsédé par les canaux chirurgicaux. Mes sœurs et moi nous appelions et parlions des opérations que nous avions vues dans Chaîne de découverte. Il y a quelque chose de fascinant dans le monde médical. Vous voyez des choses que vous n’auriez jamais imaginées, comme que les médecins parlent de leurs petits amis ou petites amies ou de leur journée pendant qu’ils ouvrent une partie du corps de quelqu’un. Par conséquent, quand ABC m’a demandé d’écrire un épisode pilote, ça ressemblait à l’environnement naturel« , a-t-il affirmé.