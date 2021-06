Jamie Lee Curtis partage le premier regard de Borderlands sur Cate Blanchett dans le rôle de Lilith

Arrivant chaud un lundi matin, Borderlands La star Jamie Lee Curtis a offert une allumeuse alléchante de la prochaine adaptation du jeu vidéo grâce à une nouvelle image des coulisses. Cependant, plutôt que d’offrir un aperçu de son propre personnage, le Dr Patricia Tannis, l’actrice a plutôt taquiné l’arrivée de Cate Blanchett en tant que tristement célèbre hors-la-loi, Lilith.

Bienvenue à BORDERLANDS et une photo secrète du BTS que j’ai prise de Lilith, notre héroïne légendaire, explosive psycho, renarde de chasse au coffre avec une mauvaise attitude.#cateblanchett

Des esprits brillants de @borderlandsfilm @therealeliroth@boîte de vitesses@picturestart@Lionsgate

Productions Arad pic.twitter.com/R193HTGBZj – Jamie Lee Curtis (@jamieleecurtis) 1 juin 2021

Jamie Lee Curtis a sous-titré l’image avec: « Bienvenue à BORDERLANDS et une photo secrète de BTS que j’ai prise de Lilith, notre héroïne légendaire, psychopathe, chassant la renarde avec une mauvaise attitude.[email protected] @picturestart @Lionsgate Arad Productions. « Bien que l’image ne se montre pas trop, faisant allusion au look d’écran argenté de Lilith avec une silhouette simple, elle taquine au moins la précision du costume du personnage, avec le contour suggérant que le Blanchett arborera le même coiffure, veste à col montant et armes que son homologue de jeu vidéo.

Réalisé par Eli Roth à partir d’un scénario écrit par Roth et Craig Mazin, Borderlands suit Lilith (Cate Blanchett), un hors-la-loi tristement célèbre au passé mystérieux, qui retourne à contrecœur sur sa planète natale de Pandora pour retrouver la fille disparue du plus puissant SOB de l’univers, Atlas (Édgar Ramírez).

Lilith forme bientôt une alliance avec une équipe inattendue – Roland (Kevin Hart), un ancien mercenaire d’élite, maintenant désespéré pour la rédemption; Tiny Tina (Ariana Greenblatt), une démolitionniste sauvage pré-adolescente; Krieg (Florian Munteanu), le protecteur musclé et rhétoriquement contesté de Tina; Tannis (Jamie Lee Curtis), le scientifique avec une emprise ténue sur la raison; et Claptrap (Jack Black), un robot toujours sage. Ces héros improbables doivent combattre des monstres extraterrestres et des bandits dangereux pour trouver et protéger la fille disparue, qui peut détenir la clé d’un pouvoir inimaginable. Le destin de l’univers pourrait être entre leurs mains – mais ils se battront pour quelque chose de plus: les uns les autres.

Basé sur le jeu de tir à la première personne du même nom, dont le premier opus est sorti en 2009, Borderlands a amassé de nombreux acteurs, Lionsgate espérant sans aucun doute que les efforts de Roth aideront à créer une franchise.

Curtis jouera le Dr Patricia Tannis, une archéologue de la planète Pandora, dont l’expertise pourrait aider à mener à une mystérieuse voûte remplie d’anciennes technologies extraterrestres. « Travailler avec l’emblématique Jamie Lee Curtis a été un de mes rêves de toute une vie, et je suis tellement excité qu’elle apporte son humour, sa chaleur et son éclat au rôle de Tannis », a déclaré Roth dans un communiqué.

« Jamie est unique en ce sens que ses personnages ont de la profondeur et de la gravité, mais sont également toujours extrêmement divertissants – elle commande l’écran », a déclaré le président du groupe Lionsgate Motion Pictures, Nathan Kahane. « À ce stade, Jamie est comme une famille pour nous – après avoir apporté tant de choses à ‘Knives Out’ et organisé la collecte de fonds ‘Lionsgate Live’ l’été dernier pour aider les travailleurs du théâtre, nous ne pourrions être plus ravis de travailler à nouveau avec elle. »

Parallèlement aux escapades de jeux vidéo de Borderlands, Jamie Lee Curtis devrait également reprendre le rôle de Laurie Strode dans la suite d’horreur Halloween tue, dont la sortie est prévue pour octobre 2021, avant de reprendre à nouveau le rôle pour la conclusion, Halloween se termine, qui sortira en octobre 2022. Cela nous vient de Twitter officiel de Jamie Lee Curtis.

