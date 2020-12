Où trouver des joytoys dans Cyberpunk 2077

Dans Cyberpunk 2077, il y a un total de huit options de romance dans lesquelles le joueur peut s’engager, et les joytoys sont l’un des choix optionnels parmi les huit. Cela est dû au fait que leur rôle dans le jeu est le même que celui des prostituées Sorceleur 3, ce qui signifie que le joueur ne peut pas former de relations significatives avec eux comme avec les personnages secondaires majeurs. Cependant, ils peuvent toujours interagir avec eux pour découvrir une courte scène de romance. Cela dit, si vous voulez trouver des joytoys dans Cyberpunk 2077, continuez à lire ci-dessous.

Tous les sites Joytoy dans Cyberpunk 2077

Il y a un total de deux Joytoys dans Cyberpunk 2077 avec lesquels les joueurs peuvent interagir, et ils sont tous deux situés sur Jig Jig Street à Japantown. L’un est un homme et l’autre est une femme, et les deux peuvent être interagis par n’importe quel sexe. Si vous souhaitez interagir avec un Joytoy, vous devrez payer 100 tourbillons, après quoi une petite scène de sexe jouera. Si vous voulez trouver l’un ou l’autre des PNJ, voyez l’image ci-dessus pour l’emplacement exact; vous pouvez également trouver l’un ou l’autre Joytoy via l’icône des lèvres sur la carte.

Toutes les options romantiques dans Cyberpunk 2077

Comme nous l’avons indiqué précédemment, Cyberpunk 2077 a un total de huit options de romance dans le jeu. La plupart de ces options de romance permettront au joueur de commencer des relations avec certains des différents personnages principaux, tandis que d’autres comme les Joytoys sont des offres uniques. Si vous consultez la liste ci-dessous, nous listerons toutes les options de romance disponibles dans le jeu.

Meredith Stout

Joytoys

Judy Stout

Panam Palmer

Kerry

Quartier de la rivière

Amendements rouges

