Le RM de BTS a lancé le Galaxy ZFold et Samsung a vraiment dit oui, nous l’avons vu

Nous savons tous que l’un des BTS RMSes surnoms sont des mains magiques… non seulement pour la façon dont il est incroyable et produisant, mais aussi parce que tout ce qu’il touche se brise. On dirait qu’il a enfin rencontré son match, avec le Samsung Galaxy ZFold 2!

Pendant un moment tendu alors que les garçons attendaient l’annonce de la Grammy nominés, il a été vu serrant son téléphone portable. Au moment où BTS a été annoncé comme nominé, il s’est immédiatement levé pour exprimer son enthousiasme. Cependant, dans le feu de l’action, son pauvre téléphone a été jeté de côté.

Attrapez-le en gros plan!

Bien que nous aimions être ballottés par RM comme ça, nous ressentons le mauvais téléphone. Cependant, Samsung a vu le moment et a vraiment dit, oui, nous l’avons vu, mais nous le voyons aussi comme une opération de relations publiques! La société d’électronique a félicité BTS pour sa nomination mais a également ajouté un PS

Peut-être que le Galaxy ZFold 2 est si fort qu’il a été conçu pour résister à de tels accidents! Samsung et BTS sont en effet un match fait au paradis! Félicitations encore une fois au groupe et voici d’autres mésaventures avec les mains magiques de RM.