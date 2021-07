Demi Moore partage un selfie en bikini pendant ses vacances, prouvant qu’elle a toujours son GI Jane Abs

Demi Moore et ses jeunes femmes Willis sont en vacances et partagent des photos de paysages grecs à couper le souffle au premier plan de leurs selfies sculpturales pendant qu’elles profitent du soleil. Aujourd’hui, Demi Moore a posté une photo montrant qu’elle pouvait encore résister à l’entraînement de Viggo Mortensen ala GI Jane avec ses abdos d’acier. Sous-titré, « Préparez-vous pour un autre jour au paradis. » Vous pouvez consulter le dernier selfie en bikini de Demi Moore partagé sur Instagram.

Demi Moore travaille actuellement sur le nouveau long métrage de la scénariste/réalisatrice Amanda Kramer. S’il te plait bébé s’il te plaitest l’histoire des jeunes mariés Suze et Arthur qui, après avoir été témoins d’un meurtre dans les rues sablonneuses d’un Manhattan surréaliste des années 1950, deviennent la dangereuse obsession d’un gang de graisseurs qui réveille un dilemme endormi sur l’identité sexuelle du couple. le Ladyworldcréateur a jeté Demi Moore aux côtés de Harry Melling, Karl Glusman, Ryan Simpkins, Karim Saleh, Jake Choi, Jaz Sinclair et Andrea Riseborough. Il est tourné dans la maison loin de chez lui de Demi, Montana.

Demi a passé beaucoup de temps avec ses filles cette année. Ils ont fait la chronique de leur verrouillage en cas de pandémie et maintenant Demi et ses trois filles sont les visages d’Andie Swimwear. Demi, Rumer Willis, Scout Willis et Tallulah Willis peuvent tous être vus posant ensemble pour la ligne de maillots de bain, et il semble qu’ils mettent leurs costumes à profit.

Celui-ci sur Tallulah ressemble à celui que Demi porte. C’est mix and match !

Honnêtement, je ne pouvais pas faire la différence entre le selfie d’aujourd’hui et elle Charlie’s Angels : Plein gaz bikini noir tourné à partir de 2003.

Demi Moore est également passée de la voix du personnage principal du podcast ‘Dirty Diana’ à la vedette et à la production exécutive d’une série Amazon du même nom. Le drame se concentre sur une femme d’affaires qui gère un site Web érotique sur le côté qui présente des femmes s’ouvrant sur leurs fantasmes sexuels. Tout en gérant son agitation latérale classée X, la titulaire Diana (Moore) sauve également son mariage en ruine et fait face à l’anxiété. La série audio est vaguement basée sur un incident du mariage de la créatrice Shana Feste et explore comment deux partenaires peuvent se retrouver avec persévérance, connexion et sexe. L’objectif du podcast est de dépeindre le sexe et le désir d’un regard féminin.

Feste dit: « J’ai écrit ceci à partir d’un espace très personnel quand je n’avais pas de relations sexuelles dans ma vie avec mon mari. Et c’était l’un des endroits les plus solitaires et les plus difficiles dans lesquels j’ai été de toute ma vie. » Aucune date de sortie n’a été définie.