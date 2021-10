Facebook a-t-il supprimé le mode sombre à disparu? Voici comment l’activer sur Android ET IOS

in

Voici comment reparer Facebook en mode sombre.

Les utilisateurs de Facebook se sont plaints du fait que le mode sombre a été complètement supprimé de la plate-forme pour les utilisateurs d’Android.

Nous sommes actuellement tous collés à nos téléphones, il n’est donc pas surprenant que le mode sombre soit de plus en plus populaire. Le mode sombre est pensé pour protéger vos yeux de la dureté de la blancheur éclatante de votre écran, améliorer la durée de vie de la batterie et la productivité.

La fonction Dark Mode de Snapchat est déjà un succès auprès de ses utilisateurs, tandis qu’Instagram et Twitter ont tous deux des fonctionnalités Dark Mode. Cependant, Facebook – qui a introduit le mode sombre en octobre 2020 – aurait complètement supprimé la fonctionnalité. Voici pourquoi le mode sombre de Facebook a disparu et comment le récupérer.

Où est passé le mode sombre sur Facebook?



Facebook a-t-il supprimé le mode sombre sur Android?

Le mode sombre de Facebook a-t-il été supprimé sur Android?

Mercredi 5 mai, un certain nombre d’utilisateurs de Facebook ont ​​signalé que le mode sombre avait complètement disparu sur l’application Android. Pour certains, le problème est survenu peu de temps après la mise à jour de leurs appareils.

Une personne a tweeté: « C’est juste moi? Je n’ai plus la fonction de mode sombre sur Facebook? L’application fonctionnait bien auparavant. Que se passe-t-il? » Pendant ce temps, un autre utilisateur a ajouté: « Ayo pourquoi facebook a-t-il supprimé le mode sombre mes yeux souffrent. »

je n’ai plus le mode sombre sur facebook , le mode sombre a disparu de Facebook

Facebook n’a pas officiellement commenté la disparition soudaine du mode sombre, il est donc peu probable qu’il ait été supprimé pour toujours. Cela n’arrive également que pour les utilisateurs d’Android, donc c’est probablement un problème.

Facebook travaille sans aucun doute sur le problème, mais en attendant, certains rapportent maintenant que leur Facebook est revenu après avoir vidé leur cache et forcé la fermeture de l’application.

D’autres ont essayé de désinstaller puis de réinstaller l’application, ce qui semble avoir réussi. Car le mode sombre avait disparu.



Voici comment activer le mode sombre de Facebook sur Android. Photo:

Comment activer le mode sombre sur Facebook

Une fois que vous avez vidé votre cache et supprimé puis réinstallé l’application, vous devrez à nouveau activer le mode sombre.

1) Sélectionnez l’onglet avec trois lignes horizontales sur la page d’accueil Facebook.

2) Cliquez sur « Paramètres et confidentialité » au bas de votre écran, qui devrait se développer pour révéler plus d’options.

3) Choisissez « Mode sombre ».

4) Sélectionnez «On» pour activer le mode sombre. Vous pouvez également choisir «Système» pour faire correspondre l’application Facebook aux paramètres d’obscurité ou de lumière de votre appareil.

Et voilà! Le mode sombre devrait maintenant être activé sur votre appareil Android pour Facebook.

