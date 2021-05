Les 10 films Netflix les plus regardés dans le monde en avril 2021

Avril Paris Salon de jardin 10 places noir en résine tressée noire

Cet ensemble de salon de jardin MUNGA 10 convivial et raffinéconviendra trs bien vos espaces détente intérieurs etextérieurs, comprenant 11éléments modulableset accueillants, il trouvera sa place sur la terrasse, dans le jardin, au bord de la piscine mais aussi dans votre salon extérieur. Sa structurefiable et robusteen acier lui garantie une véritable solidité,son revtement enrésine plastique tressée spécialement renforcée, et ses coussins inclinables d'un grandconforten feront votre allié détente durant l'été. Composé de 6fauteuils, 4 reposes pieds et d'une table hauteavec plateau en verrenoir trempé, il sera trs fonctionnel. Les fauteuils peuvent tre rangés de faon compactesous la table. Les tabourets se rangent sous les fauteuils, vous obtiendrez donc un salon de jardin bien rangé o l'ensemble des éléments sera sous la table. La table hautedispose d'un plateauen verre noir trempé, ce quile rend 5 fois plus solide que le verre traditionnel. Ce salon de jardin résiste trs bien aux intempéries et variations climatiques(froid, pluie, l'air salin et aux rayons UV). La toile polyester déhoussable des coussins a subi un traitement déperlant pour son usage extérieur. L'eau ne péntre pas etreste entirement la surface du tissu. Livré en 4colis monter soi-mme avec une notice fournie. Revtement: Résine tressée. Mécanisme : Encastrable. Poids: 84.00 kg. Type de plateau : Verre trempé. Matire des coussins : Polyester déperlant 180 gr/m2. Couleur secondaire : Noir. Nombre de places : 10. Garantie: 1 an. Dimensions: 6x Fauteuils : L52xP52xH68 cm.4x Reposes pieds : L37xl37xH36 cm.1x Table haute : L164xL108xH74cm.. Colisage: 4 colis. Colis 1 : 166x14x110 cm (34) kg. Colis 2 : 58x58x70 cm (18) kg. Colis 3 : 58x58x70 cm (18) kg. Colis 4 : 58x58x70 cm (14) kg. Colis 5 : () kg. Livraison au pied de l'habitation.