Le redémarrage de l’arme nue veut Liam Neeson en tête

La star d’action âgée Liam Neeson a révélé qu’il était en pourparlers pour potentiellement titrer un remake de la parodie du crime bien-aimé Le pistolet nu, l’acteur cherchant à jouer le rôle du détective Frank Drebin, un rôle précédemment joué à la perfection par Leslie Nielsen. Tout en discutant de son avenir en tant que visage de films d’action âgés, Neeson a divulgué quelques détails mineurs concernant le projet.

« J’ai été approché par Seth McFarlane et Paramount Studios pour peut-être ressusciter les films Naked Gun. »

Donc, ça ressemble à Liam Neeson pourrait bien s’éloigner des films d’action et se tourner vers la comédie, un mouvement qui pourrait « soit terminer ma carrière ou l’amener dans une autre direction. Honnêtement, je ne sais pas », a plaisanté l’acteur. Neeson a travaillé aux côtés de MacFarlane à plusieurs reprises dans le passé, sur des projets tels que la comédie western Un million de façons de mourir en Occident, et suite de la comédie Ted 2, ainsi que sur les sorties sur petit écran de McFarlane comme Guy de famille, et L’Orville, donc les deux se réunissent pour un Pistolet nu remake n’est pas bien au-delà des domaines des possibilités.

Le remake de The Naked Gun ne serait pas non plus sans précédent, McFarlane déclarant par le passé qu’un Pistolet nu-comme un remake avec Liam Neeson est quelque chose qu’il adorerait faire. Ed Helms a également été une fois considéré pour la tête. « En général, avec les acteurs dramatiques, ils aiment un peu l’idée d’entrer et de faire une comédie pour montrer qu’ils peuvent faire de la comédie », a déclaré McFarlane en 2015. « Liam est génial avec la comédie. Je ne sais pas si vous avez déjà vu son croquis de Ricky Gervais? Liam est génial. Mon rêve à un moment donné serait de faire un film entier avec Liam où il fait un truc de Leslie Nielson Naked Gun. Parce qu’il est si doué pour jouer contre la comédie et donc il est hilarant. sait vraiment ce qu’il fait. «

Bien que Neeson ait récemment prétendu envisager de se retirer du genre d’action dans lequel il a si bien excellé au cours de cette dernière étape de sa carrière, l’acteur affirmant qu’il abattrait bientôt des méchants alors qu’il était « sur un cadre de Zimmer », l’acteur a encore plusieurs sorties explosives dans le pipeline.

Neeson allume actuellement l’écran dans Le tireur d’élite, qui trouve l’acteur en territoire familier en tant qu’ancien éleveur de marine qui est obligé de s’appuyer à nouveau sur ses compétences particulières pour contrecarrer un gang d’assassins de cartel. Réalisé par Robert Lorenz, qui est surtout connu pour ses fréquentes collaborations avec l’icône hollywoodienne Clint Eastwood, Le tireur d’élite stars Katheryn Winnick comme Sarah Pennington, Juan Pablo Raba comme Maurico, Teresa Ruiz comme Rosa, Jacob Perez comme Miguel et Luce Rains comme Everett Crawford aux côtés de Neeson comme Jim Hanson.

Neeson a également signé pour jouer dans le thriller Châtiment pour Studiocanal, The Picture Company et Ombra Productions de Jaume Collet-Serra. Le film est un remake d’un film espagnol de 2015 El Desconcido à propos d’un homme d’affaires sans prétention qui se retrouve poussé à ses limites après avoir reçu un appel téléphonique lui disant qu’il y a une bombe dans sa voiture et qu’il doit faire exactement ce que le bombardier dit, sinon elle explosera. Bien sûr, parce que les choses ne sont pas déjà assez difficiles pour Neeson, ses deux enfants sont également dans la voiture.

Avec un dur à cuire breveté à la Neeson, l'acteur pourrait certainement jouer le rôle principal dans un remake de Le pistolet nu, mais en a-t-il vraiment besoin?

