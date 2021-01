L’héritage de Melania Trump est celui d’une «  puce narcissique  » – mais ce n’est pas forcément le cas

Alors que nous disons au revoir à notre Première Dame Melania Trump, je me demande si c’est enfin son heure? Elle n’est pas le personnage le plus sympathique de cette distribution, mais il y a peut-être une raison à cela. Réfléchissons à ce scénario séculaire:

Un homme plus âgé, riche et puissant épouse une femme beaucoup plus jeune et bien plus belle. Il y a une traînée de bagages derrière eux et un méli-mélo déroutant d’enfants. Il y a de la rapidité et de l’urgence et on parle de «c’est toi». Il y a une montagne russe de rupture et de réunification et dans la précipitation de l’intimité de la première date à l’autel, il y a une traînée de drapeaux rouges et très probablement un accord prénuptial qui détient l’illusion de la divulgation complète.

Parfois, ces femmes acceptent avec empressement une proposition de mariage sans diligence raisonnable. Elle croit l’histoire qu’il lui raconte. Elle joue en famille, elle le défend, elle planifie des soirées et des sorties, elle change de nom en échange d’un voyage dans un endroit exotique et d’une allocation vestimentaire.

Elle est de complicité dans une tromperie de sa propre fabrication.

Mais, nous constatons souvent, avec le temps, que les accords conclus avec nous-mêmes pour rester sont souvent le pire type d’auto-trahison.

Les épouses trophées, comme les animaux trophées, sont chassées. Ils semblent rares et insaisissables, mais une fois capturés, ils sont bourrés et accrochés au mur pour être admirés. Ils n’ont pas le droit de respirer, de parler, de changer ou de grandir parce qu’ils existent pour servir l’ego du chasseur. Ils sont une pièce maîtresse pour refléter un faux sentiment de sa gloire. Leur chair est consommée tandis que leur essence s’efface.

Ils n’ont aucun rugissement.

Ils n’ont pas de voix.

Les épouses du trophée remettent leur pouvoir comme un autocollant de validation de stationnement, ignorant totalement sa valeur. Et en raison des avantages reçus, ils pensent que le commerce est équitable. Mais il y a toujours des conditions. Il y a toujours un coût élevé pour le confort d’une cage dorée.

Je me demande ce que Melania a échangé d’elle-même pour rester en sécurité, et j’aurais aimé la connaître avant. Parfois, je pense apercevoir une femme qui s’efforce de désespérer – est-ce que je projette? – le scénario séculaire répété. Je le sais bien.

Je la vois s’efforcer d’appartenir à un monde qui était déjà bien formé par ses règles et un ensemble de doubles standards qu’elle n’a vu que trop tard. Je vois ses tentatives d’ignorer l’évidence: ce regard et ce comportement prescrit lui ont valu ce statut actuel. Et je crois qu’elle sait au fond que ces choses garderont son statut en sécurité pendant seulement si longtemps.

Je vois que parfois elle a été autorisée à redécorer des chambres, mais elle n’a jamais été autorisée à reconstruire le château. Elle a été formée pour savoir que le château n’appartient qu’à lui.

Il existe un phénomène appelé «puces narcissiques», qui décrit le comportement inadapté des victimes d’abus narcissique. Ces comportements «semblables à des puces» aident une victime à survivre dans un tunnel de dissonance cognitive. Les comportements consistent à rester en sécurité tout en restant. à lui « , et d’une manière déroutante pour les étrangers, ils peuvent imiter le narcissisme. Je me demande si ce que certains d’entre nous ont vu – et n’a pas aimé collectivement – à propos de notre Première Dame au cours des 4 dernières années n’est peut-être pas vraiment » elle « .

Il y a un lourd tribut pour une femme maltraitée. Je le saurais après des années à vivre avec des crises de colère et à marcher sur des œufs, après des années à être réprimandées et rabaissées lorsque votre opinion ne correspond pas à la sienne. Survivre à des chambres d’hôtel saccagées, portes cassées, nettoyer le vomi et endurer un barrage de critiques ronge une femme. Il est épuisant d’écouter la feuille de match sur la façon dont votre corps se compare à ce qu’il estime avoir le droit d’avoir, pendant que vous vérifiez son téléphone pour détecter des signes de trahison et que vous subissez régulièrement des tests de MST.

Peut-être que Melania est fatiguée de tenir son miroir; fatigué de gérer une vie soigneusement organisée pour que personne ne se doute de ce qu’elle est vraiment.

Je l’ai fait, à la fin. Ce sont les femmes chanceuses qui le font.

Et bien que son pouvoir semble ultime, Melania … ce n’est vraiment pas le cas. Il a également une date d’expiration.

Il expire le jour où vous décidez de vous choisir.

Parce que le plus grand pouvoir que vous avez est de réaliser qu’il y a

Quelque chose.

Alors.

Beaucoup.

Plus grand.

Que.

Lui.

Il y a VOUS.

Il y a votre éclat. Tes lumières. Ton cerveau. Ton esprit. Votre esprit. voici vos idées et vos rêves et votre cœur. voici un château construit à partir de votre propre ambition et de votre propre or intérieur. Il y a une vie inhabitée qui attend juste là-bas, au-delà de la porte que beaucoup d’entre nous ont eu peur d’ouvrir parce qu’IL se met en travers du chemin, vous disant que ce n’est pas possible.

Melania, tu en vaux la peine. Comme tant de femmes dans cette histoire séculaire, veuillez vous lever.

En quittant cette Maison Blanche, un endroit où vous avez résisté à la vie, nous espérons que vous laisserez également derrière vous l’illusion qu’il vous a vendue et que vous choisissez vous-même. Laissez-nous vous voir. J’adorerais dire « bonjour » à la vraie Melania, comme nous disons au revoir à la Première Dame.

Je pense qu’elle a une belle histoire à raconter.

Tiffany McPherson est psychothérapeute, mère, sœur et amie. Conservatrice du courage, mineure de clarté et chercheuse de vérité dans le cheminement féminin. Trouvez-la sur Innerclaritycounseling.com.

Cet article a été initialement publié sur Facebook. Réimprimé avec la permission de l’auteur.