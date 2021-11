Comme Marvel : Netflix prépare son propre univers cinématographique avec l’une des franchises les plus appréciées

in

Mois après mois, il est confirmé que Netflix se positionne comme le premier service de streaming au monde avec plus de 200 millions d’abonnés, ils ont donc la responsabilité d’offrir le meilleur, comme ils le feront dans les premières de séries qu’ils ont préparées pour décembre. 2021, ainsi que les films. Cependant, ils iront plus loin en créant un univers de contenus pour le cinéma et la télévision, tout comme Marvel le fait.

Comme nous le savons, le MCU s’est imposé comme la grande franchise de divertissement de ce siècle, dépassant de loin d’autres sagas reconnues telles que Harry Potter ou Guerres des étoiles. Un cas comme celui du produit Disney est vraiment difficile à égaler, mais pour la plateforme rien n’est impossible et ils parieront sur de nouvelles productions sur le Power Rangers.

Cela a été confirmé par le médium Date limite dans les dernières heures, où ils ont également annoncé que Jonathan Entwistle, créateur de C’est la fin du putain de monde et je ne suis pas d’accord avec ça, sera à l’origine de ces projets. Ils ont également eu la parole de Michel Lombardo, président de Entertainment One Global Television : « Depuis qu’on a donné les Power Rangers à Jonathan, on s’est fixé une vision globale. Ce ne sera pas qu’une série, ce sera des séries suivies de films, de contenus pour enfants ».

Il a ensuite dit aussi que Netflix est enthousiasmé par ce nouvel accord et que il y aura bientôt des nouvelles plus importantes. Rappelons qu’en 2017, une nouvelle bande du programme est arrivée, mais ce fut un échec complet car elle n’a captivé ni les critiques ni le grand public, compte tenu du fait qu’ils avaient un casting avec des stars de la jeunesse populaires, mais l’impact n’a pas été comme prévu. .

Mighty Morphin Power Rangers est arrivé à la télévision en 1993 et ​​est devenu l’une des émissions les plus appréciées au monde, ce qui a conduit à de multiples séquelles également sur le petit écran qui sont arrivées pour différentes générations et peuvent actuellement être vues sur Netflix. Il sera temps d’attendre les détails, mais la confirmation d’avoir un univers à part pour le programme excite déjà les fans.

