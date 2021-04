Adam McKay, écrivain de Ant-Man, veut toujours amener le surfeur d’argent dans le MCU

Comme on pouvait s’y attendre, L’homme fourmi le scénariste Adam McKay garde toujours l’espoir de faire un Surfeur d’Argent film pour Marvel Studios. Pour le moment, le super-héros métallique traversant l’espace n’a pas encore fait ses débuts dans l’univers cinématographique Marvel. Compte tenu de ses liens avec les Fantastic Four, il semblerait que les débuts du Silver Surfer ne devraient pas être trop loin après que Kevin Feige ait confirmé les plans de Marvel de développer un nouveau Les quatre Fantastiques film.

Récemment, Adam McKay est apparu en tant qu’invité sur le podcast Happy Sad Confused de Josh Horowitz et a été interrogé sur la possibilité d’un nouveau Surfeur d’Argent fonctionnalité. Le cinéaste a révélé que lui et d’autres avaient en fait examiné la question il y a quelques années, bien que les détails aient commencé à devenir flous. Via Screen Rant, voici ce que McKay avait à dire dans l’interview.

« Surfeur d’Argent était délicat. Il y avait quelque chose à ce sujet, parce que nous l’avons examiné. Je pense que c’est lié aux Quatre Fantastiques et à cause de ce genre de vie sous son propre parapluie. Mais il y avait quelque chose qui l’a gêné parce que nous avons examiné la question il y a quelques années, mais je peux me tromper. Je me souviens peut-être mal, mais il y avait une raison pour laquelle cela ne s’est pas produit ou que quelqu’un d’autre y travaillait déjà. «

L’adaptation de Silver Surfer précédemment planifiée aurait peut-être stagné, mais McKay n’a pas encore dit adieu au projet potentiel. Sur le podcast, l’auteur a en outre expliqué que Surfeur d’Argent pourrait être un « film incroyable », et en fait, McKay pourrait bien essayer de relancer le projet. À partir du podcast:

« Mais non, j’étais définitivement dedans parce que ce serait très facile. Si vous regardez Galactus et l’histoire d’origine du Silver Surfer, comment il s’est sacrifié pour sa planète natale. Norrin Radd, c’était son nom? Je Je n’ai pas pensé à ce nom depuis longtemps. Ce serait très facile d’en faire une allégorie environnementale. Je pense que cela pourrait être un film incroyable, et je pense que cela pourrait être visuellement le film Marvel le plus étonnant jamais réalisé . Je ne me suis pas désintéressé de ça. En fait, maintenant que vous en parlez, je vais peut-être passer un coup de fil et voir ce qui se passe. «

Silver Surfer n’a pas encore fait ses débuts dans le MCU, mais le personnage a déjà été présenté sur grand écran. Dans la suite de 2007 Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer, le super-héros a été interprété par Doug Jones avec sa voix fournie par Laurence Fishburne. Il n’a pas été inclus dans Josh Trank’s 2015 Les quatre Fantastiques redémarrer, qui n’était pas connecté aux films originaux et au MCU. Marvel a confirmé les premiers plans pour faire venir l’équipe de super-héros pour un nouveau film, mais on ne sait pas encore quand la production pourrait commencer.

McKay a une certaine expérience pour donner vie à des personnages bien-aimés de Marvel en tant que scénariste du film à succès de 2015 L’homme fourmi. Pour avoir écrit et réalisé le biopic de Dick Cheney Vice, McKay a été nominé aux Oscars du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur scénario original. Il avait précédemment remporté l’Oscar du meilleur scénario adapté pour Le grand court. En tant que réalisateur oscarisé avec une appréciation pour Marvel, McKay est bien placé pour entreprendre un autre grand projet comme Surfeur d’Argent. Vous pouvez consulter l’interview complète d’Adam McKay sur le podcast Happy Sad Confused.

