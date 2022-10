Le réalisateur quittant Las Vegas dit que Nicolas Cage n’a pas été payé pour son seul film oscarisé

Selon le directeur de Quitter Las Vegasni lui ni Nicolas Cage ont reçu l’argent qui leur avait été promis pour le film, même lorsqu’il a remporté à Cage son seul Oscar du meilleur acteur. Le film est sorti en 1995 et a coûté un peu moins de 50 millions de dollars sur un budget de 4 millions de dollars, mais il semble que Lumiere Pictures ait nié que le film ait réussi à générer des bénéfices et n’ait pas versé les 100 000 dollars qu’ils auraient dû recevoir.





Quitter Las Vegas le réalisateur Mike Figgis est récemment apparu sur le C’est arrivé à Hollywood podcast, et il a parlé de son film primé à plusieurs reprises, mais a en particulier évoqué la révélation presque incroyable selon laquelle lui et Cage avaient tous deux promis un paiement de 100 000 € pour le film mais n’ont jamais vu un centime grâce au studio affirmant que le film n’a pas ‘ t faire assez de profit. Figgis a dit :

« [Lumiere Pictures] a déclaré que le film n’avait jamais fait de profit. Peu importe. Je veux dire, ma carrière a ensuite redémarré, et le prochain film que j’ai fait, j’ai été très bien payé. Et d’ici un an [Nic] gagnait 20 millions de dollars par film, donc c’était plutôt bien. »

Imaginer qu’un acteur ne soit pas payé pour un rôle très apprécié est assez incrédule, en particulier pour un film qui, à première vue, semblait faire un bon retour sur son minuscule budget. Lorsque vous considérez que cet acteur est Nicolas Cage, qui en 1995 ne se débrouillait pas mal, cela devient encore plus une étrange anomalie qui ne pouvait se produire qu’il était une fois à Hollywood.





Nicolas Cage a récemment vu une énorme résurgence

Porte des Lions

Bien qu’il y ait eu des moments où Nicolas Cage a été un type d’acteur qui l’aime ou le déteste, il est indéniable que sa carrière a inclus pas mal de hauts en matière de succès au box-office, y compris des goûts de Con Air, Face/Off et Trésor national. Bien qu’il ait passé un certain nombre d’années avec un certain nombre de sorties directes en vidéo et certains rôles moins que brillamment reçus, au cours des dernières années, il y a eu un net regain d’intérêt pour Cage.

L’année dernière, le rôle de Cage dans Cochon a été acclamé par la critique et a suscité beaucoup d’intérêt pour l’acteur, qui a suivi le film avec Le poids insupportable du talent massif cette année, dans laquelle il est apparu avec Pedro Pascal comme une version romancée de lui-même. En tant que l’un des films les mieux notés de la carrière de Cage, avec des scores solides de 86% et 87% respectivement de la part des critiques et du public, le film a vu le rajeunissement de Cage faire un bond en avant.

Son prochain projet est un autre rôle courbe, qui verra Cage jouer Dracula dans la comédie d’horreur Universal Renfieldqui suit leur Homme invisible refait et réinvente l’homme de main fou du comte Dracula dans un cadre moderne. Avec Cage ayant été vu sur le plateau en tenue complète de Drac, et l’acteur ayant déjà déroulé une liste d’influences classiques qu’il a intégrées à sa performance, Renfield est un autre ajout intrigant au canon Cage.