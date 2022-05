One Piece : Manga en dévoile plus sur le passé de l’empereur Kaido… et son destin

Dans le manga pour l’épopée pirate une pièce par mangaka Eichiro Oda les choses se passent maintenant, après tout le duel est entre les protagonistes Singe D Luffy et le Empereur Kaido à bout de souffle, d’ailleurs, l’île est située onigashima toujours en grand danger.

Mais avant le duel des deux géants pirates se termine, les fans des histoires se déplacent autour de la Pirates au Chapeau de Paille enfin de nouvelles informations sur passé de Kaido, qui reste un véritable mystère dans de nombreux domaines. Attention cependant, les lignes suivantes sont naturelles plein de spoilers.

One Piece : Nouvelles informations sur l’Empereur Kaido

Au début de Chapitre 1049 se tient le duel entre Luffy et Kaido peu avant sa sortie et les deux adversaires entrent en collision avec leurs attaques les plus fortes. Avant d’apprendre comment celui-ci cependant mesure de la force s’épuise, les pensées de l’empereur vagabondent brièvement et nous en apprenons un peu plus sur son passé tumultueux.

Par exemple, nous voyons que Kaido il y a 49 ans, à l’âge de seulement 10 annéesétait déjà le soldat le plus fort de son île natale, dem Royaume de la vodka. Mais la nation a lutté sous les termes de la Dragon du ciel souffrir et peut affronter demandes d’hommage peut difficilement se permettre, c’est pourquoi le pillage est à l’ordre du jour.

Comme Kaido juste une fois 13 ans À l’époque, il avait déjà la stature d’un homme mûr bien formé, mais n’en était guère plus qu’un aux yeux de ses dirigeants. Pièce d’échecs dans le grand jeu politiquec’est pourquoi il a postulé pour une place dans le rêverie a été vendu à la Marine, probablement à un prix soldats imparables espéré.

Au lieu de cela, le futur pirate est l’agent des forces de l’ordre s’évader encore et encore et ne pouvait probablement être rattrapé que lorsqu’il avait faim. L’un des marines a commenté la situation en disant qu’un bateau-prison pas un buffet, mais pour Kaido, les deux choses étaient probablement une seule et même chose.

il y a 44 ansalors quand Kaido n’avait que 15 ans dans « One Piece », il était déjà si fort qu’il a vaincu le puissant pirate Rocks D.Xebec qui l’a invité à rejoindre le gang de pirates des Rocks via Barbe Blanche. Plus tard, alors que Kaido faisait déjà partie de l’équipage qui était désormais considéré comme imparable, le gang de pirates s’est rendu au Vallée de Dieuoù ils ont finalement leur défaite finale dû accepter.

La nouvelle de la fin des pirates des Rocks s’est rapidement répandue dans le monde entier, mais peu de gens pouvaient croire qu’un seul homme, Garptous ceux-ci hors-la-loi légendaires aurait dû vaincre. Pour certains, il était plus probable que les membres étaient à la gorge les uns des autres car ils n’ont jamais vraiment été une équipe.

10 ans plus tard le gang de pirates de Kaido est connu dans le monde entier et lui-même est considéré comme la personnification de la brutalité. Kaido a déclaré à ce stade que les humains sont fondamentalement comme des animaux et que seuls les plus aptes peuvent survivre. À ce stade, il crie également dans son gang guerre contre le gouvernement mondial sur.

Par cet acte, il espère un monde qui sans les dragons du ciel où vous n’êtes pas jugé sur comment et où vous êtes né. Un monde dans lequel anarchie règne. À ce stade, Kaido trahit son subordonné Roi/Alber aussi que Yamato depuis joie garçon a experimenté.

Il ne sait pas comment son fils/sa fille a découvert ce personnage, mais il sait qui doit être cette personne. A savoir sur celui qui parvient un jour à le vaincre. À la fin du chapitre One Piece, Kaido est en fait remplacé par Luffy, qui en tant que Incarnation de Joyboy s’applique, vaincu. Et cela malgré le fait que King dise rétrospectivement que Joyboy ne reviendra probablement jamais dans ces conditions.