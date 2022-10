Les anneaux de pouvoir : qu’est-ce que Mount Doom ? – Le pouvoir de Sauron s’enflamme

Dans le sixième épisode de Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir les spectateurs assisteront à un véritable spectacle naturel. L’eau et le feu entrent en collision, entraînant une éruption massive dévastatrice Conséquences pour les terres du sud et ses habitants apporte avec elle. Mais l’un après l’autre.

Bien avant les événements autour le Seigneur des Anneaux et « The Rings of Power » ont trouvé un monticule dans les Southlands qui dominait le vaste paysage. Une montagne qui, comme Mount Doom dans les histoires de JRR Tolkien émerge de la Terre du Milieu. Nous vous donnons un aperçu complet de la montagne qui est devenue autrefois le centre de pouvoir est devenu.

Épisode 6 de The Rings of Power Awakens Mount Doom – alerte spoiler !

Dans le sixième épisode de « The Rings of Power » se réveille, jusqu’à présent nommé Orodruin, condamner la montagne à la vie. En conséquence, les villageois deviennent un coulée pyroclastique (onde de choc), qui est censée transformer les environs en un paysage pâle – le nouveau la maison des orcs.

Afficher le contenu de Twitter Cliquez ici pour voir le contenu de Twitter.



En savoir plus dans le Protection des données de Twitter.

Toujours afficher le contenu de Twitter

Quelles sont les conséquences de l’éruption volcanique ?

Il ne restera rien de l’ancien vert des terres du sud et la plaine fertile deviendra le céder la place à la morne friche. Seul le mont Doom, situé au centre du Mordor, survivra à la grande terraformation et de nombreux survivre pendant des milliers d’années.

Accompagnant l’éruption, un nuage de cendres couvrira le ciel et plongera la terre dans l’obscurité – littéralement. Cela permet aux intolérants au soleil Orcs aussi pendant la journée répandre la peur et la terreur et le reste subjuguer les gens.

Mais qu’est-ce que Mount Doom exactement ?

Comme déjà mentionné, Mount Doom est le centre du Mordor. Il mesure environ 1300 mètres et est situé dans le Plateau de Gorgoth. Une route y mène depuis le flanc est de la montagne de Sauron Forteresse de Barad-dûr.

Au milieu du cratère se trouve une chambre rocheuse appelée Sammath Naur. De là, vous pouvez accéder à Cracks of Doom et à ce qu’il contient feu ardent du destin. Cela devient important quand il s’agit de l’Anneau Unique.

© Warner Bros./Overlay Playcentral

Une montagne aux multiples noms

En anglais, Mount Doom s’appelle Mont du destin titré. Mais ce n’est pas le seul nom que Tolkien lui a donné. Il est aussi Montagne de feu rouge connu. Dans la langue des elfes (sindarin) il est appelé Orodruine, qui peut être traduit par « montagne de feu ». Une autre forme sindarine est Amon Amarth.

Digression : Amon Amarth devrait être connu comme le nom du groupe pour de nombreux mélomanes. Cependant, les métallurgistes suédois se considèrent moins comme des adeptes de Tolkien. Au contraire, ils pensent que le nom représente bien le point de vue du groupe.

L’anneau unique : forgé à Mount Doom

Mount Doom est mentionné pour la première fois dans connexion avec l’Anneau Unique. Sauron lui-même a une fois forgé son anneau de maître dans les incendies de Mount Doom. Confinant son esprit et une grande partie de son pouvoir dans le bijou, il y en avait un lien ferme entre Mount Doom et le Seigneur des Ténèbres.

Dès lors, une éruption du volcan était un signe certain La montée en puissance de Sauron. Ce pacte ne peut être que Destruction de l’anneau unique se casser. Cela libérerait l’esprit de Sauron de l’anneau et éteindrait son pouvoir dans le magma bouillonnant.

Aurait l’Anneau Unique détruit, le règne de terreur de Sauron prendrait également fin. Ce n’est qu’à Mount Doom, où l’anneau a été forgé par Sauron, qu’il peut être détruit à nouveau. Une tâche apparemment impossible, qui devrait s’occuper d’un petit hobbit. Mais c’est une autre histoire.