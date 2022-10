Le rappeur Ye perd ses collaborations à gauche, à droite et au centre : que se passe-t-il ?

Ye n’est plus autorisé sur Twitter et Instagram, et de plus en plus d’entreprises mettent fin à leur coopération avec le rappeur. Les messages antisémites qu’il a précédemment postés sur les plateformes en sont la raison. Ce n’est pas la première fois qu’il est discrédité, mais jamais ses déclarations n’ont autant marqué le rappeur. Nous répertorions tous les événements.

Photo : @kanyethegoatwest/Instagram

Ye a été diagnostiqué en 2016 et a également été hospitalisé pour traitement.

En 2018, le rappeur a confié à David Letterman dans une interview ce que c’était pour lui de vivre avec le trouble. Il a décrit des périodes de paranoïa, où il ne croyait à rien et ne faisait confiance à personne.

La semaine dernière, Ye a été interviewé par Pierce Morgan. Là, il a dit que ce n’était pas le trouble mais une sur-rougeur qui était la raison de son admission en 2016.

Kanye West, qui vit maintenant sa vie sous le nom de Ye depuis un an, a fait plusieurs déclarations depuis le 9 octobre qui peuvent être interprétées comme un discours de haine et un appel à la violence contre les Juifs. Par exemple, le rappeur affirme que les Juifs ont infiltré les médias avec de mauvaises intentions envers les Noirs. Ses fans se sont récemment tenus au-dessus d’une autoroute de Los Angeles avec des pancartes indiquant « Vous avez raison à propos des Juifs », tout en faisant le salut nazi.

Photo : @kanyethegoatwest/Instagram

Balenciaga, une grande marque de mode et partenaire de collaboration du rappeur a fait savoir après les propos antisémites qu’ils cesseraient de travailler avec Ye. Ils excluent également un partenariat à l’avenir. Il en va de même pour Vogue, le label musical Def Jam et l’agence Creative Artists Agency.

Mardi après-midi, un autre partenaire majeur, Adidas, a annoncé qu’il mettait fin à son partenariat avec Ye avec effet immédiat. Dans un communiqué, ils ont écrit que les récentes déclarations et actions de Ye sont « inacceptables, haineuses et dangereuses ». Le rappeur travaillait avec la marque depuis 2015. Ensemble, ils ont sorti les chaussures Yeezy mondialement connues.

La marque allemande de sportswear, qui est estimée à quelque 250 millions de pertes, a longtemps attendu avant de prendre sa décision. Entre-temps, la pression s’est accrue de la société à des liens sévères. L’acteur David Schwimmer, connu pour la série télévisée Friends et lui-même juif, a appelé Adidas à reconsidérer sa coopération avec Ye. « Que Ye ait une maladie mentale ou non, son discours de haine incite à la violence contre les Juifs », a-t-il écrit dans un post sur Instagram. « Et si vous interprétez ses propos différemment ou si vous le défendez, vous êtes un raciste. »