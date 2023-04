Transatlantique : heure de sortie sur Netflix

NETFLIX

Une nouvelle série du créateur de Unorthodox arrive chez le géant du streaming. Découvrez à partir de quelle heure il sera disponible dans le catalogue Netflix.

©NetflixTransatlantique, la nouvelle série d’Anna Winger.

Du créateur de peu orthodoxeune nouvelle série arrive à Netflix qui sera idéal pour profiter pendant le week-end. Il s’agit de Transatlantiqueune histoire qui se déroule à Marseille en 1940. Si vous voulez la voir avant tout le monde, nous passons en revue ici à partir de quand fera-t-il partie du catalogue depuis la plateforme de streaming.

+ Comment est transatlantique de Netflix

Développé par Anna Winger et Daniel Hendler, Transatlantique est basé sur le roman Le portefeuille de vols de Julie Orringer. Le synopsis officiel de Netflix note: «Il s’inspire de l’histoire de Varian Fry, Mary Jayne Gold et du Comité de secours d’urgence, qui ont risqué leur vie pour aider plus de 2 000 réfugiés, dont certains des artistes les plus recherchés de France, à s’échapper de la France occupée.”.

L’aperçu ajoute : « La série suit le groupe international de jeunes héros qui occupent, avec leurs célèbres protégés, une villa à la périphérie de la ville. Là, la menace de mort favorise des collaborations impensables et de grandes passions ». Si la série a déjà été présentée au plus grand rendez-vous européen des séries, le Festival Séries Mania, elle est désormais prête à arriver sur le service d’abonnement.

+ À quelle heure les premières transatlantiques sur Netflix

Transatlantique arrive sur Netflix lele 7 avril prochain à l’échelle mondiale avec sept épisodes. De cette façon, il aura sa sortie à 02h00 du Mexique, du Nicaragua, du Costa Rica et du Salvador ; à 03h00 depuis la Colombie, le Pérou et l’Equateur ; 04 : AM du Venezuela, de la Bolivie et de Porto Rico ; 05h00 depuis l’Argentine, le Brésil et le Chili ; et à 09h00 depuis l’Espagne.

+ Le casting de Transatlantic de Netflix

Gillian Jacobs, Lucas Englander, Cory Michael Smith, Ralph Amoussou, Deleila Piasko, Gregory Montel et Corey Stoll incarner les premiers rôles de Transatlantiquela nouvelle production du créateur de peu orthodoxe. Pour sa part, Moritz Bleibtreu, Alexander Fehling, Jonas Nay, Lolita Chammah, Luke Thompson, Jodhi May et Rafaela Nicolay Ils complètent le casting avec des personnages secondaires.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?