Le Purism Librem 5 est là et se vante fièrement de «  kill switch  » pour désactiver les caméras, le Wi-Fi, le GPS ou le modem

le Purisme Librem 5 Il ne gagnera aucun concours de photographie ou de pouvoir, mais il n’a jamais eu l’intention de le faire. Dans ce qui n’aura sans aucun doute pas de concurrence, c’est son engagement en matière de confidentialité, et il n’y a probablement aucun téléphone actuel ou passé qui puisse l’éclipser.

Préciser ses ‘kill switch’, interrupteurs physiques du côté qui permettent au matériel de désactiver, presque sans pitié, des fonctions telles que la caméra, la connectivité WiFi ou Bluetooth, le microphone ou encore le modem qui donne accès aux fonctions téléphoniques.

Fiche technique Purism Librem 5

Purisme Librem 5 écran TFT IPS 5,7 «

1 440 x 720 pixels Processeur NXP i.MX8M

4 x ARM Cortex-A53 1,5 GHz RAM 3 Go Espace de rangement EMMC de 32 Go

Emplacement Micro SD (jusqu’à 2 To) Modem de bande de base (réseaux mobiles) Broadmobi BM818 / Gemalto PLS8

nano SIM Connectivité sans fil Wi-Fi 802.11n

Bluetooth 4.0 GPS Oui (récepteur GNSS multiconstellation Teseo LIV3) NFC Non l’audio Wolfson Media WM8962

Connecteur 3,5 mm Radio FM Non Batterie 4500 mAh remplaçable Connectivité USB-C (USB 3.0)

Livraison de puissance

Display port Commutateurs de confidentialité Wi-Fi et Bluetooth

Les réseaux mobiles

Microphone et caméras

La désactivation des trois désactive le GPS Caméra arrière 13 MP, flash LED Caméra frontale 8 MP Prix 799 dollars

Bienvenue sur le mobile gratuit par excellence

Nous parlons de ce projet purisme unique depuis longtemps. Fin 2016, le germe de ce téléphone « totalement gratuit » qu’ils avaient l’aspiration de créer.

Les progrès ont été remarquables bien que pas exactement vertigineux, et il a fallu attendre près de trois ans pour connaître le résultat de cet effort: le Purism Librem 5 était annoncé, un terminal qui n’était pas de loin le plus avantageux techniquement mais qui a soulevé un pari. différent: un pour les logiciels libres et la confidentialité.

Le terminal a été conçu à partir de zéro, et comme ses créateurs l’ont souligné, il n’y a pas de conception de référence de départ. L’idée était d’atteindre les objectifs qui avaient été fixés – ouverts, sécurisés, respectueux de notre vie privée – et cela faisait de nombreux fabricants ont résisté à l’idée de contribuer à un effort comme celui-ci.

Cela est devenu clair avec le choix des composants, qui dans de nombreux cas est unique. Le meilleur exemple d’entre eux est le processeur, un i.MX8M de NXP dont le support dans le noyau Linux vient de commencer à gérer des problèmes tels que la gestion de l’alimentation, la mise à l’échelle de l’horloge ou le travail avec des capteurs.

Ce travail a été récompensé dans une campagne de financement qui a collecté 2,2 millions de dollars et a donné la dernière impulsion au projet. Le Librem 5, explique Kyle Rankin, CSO de Purism, n’utilise ni Android ni iOS, mais PureOS, le même système d’exploitation que votre ordinateur portable et mini PC.

Le matériel est important, tout comme le logiciel

Cette plate-forme polyvalente n’est pas seulement importante pour le matériel mobile, mais pour ses logiciels, avec des composants qui permettent tout l’écosystème d’applications Linux peut s’adapter à ce mobile sans problème et peut être utilisé sur un écran qui en plus d’être plus petit n’est pas contrôlé avec le clavier et la souris, mais avec nos doigts. Il sera intéressant de voir comment fonctionne cette adaptation, même s’il faut s’attendre à des conflits inévitables dans certaines applications.

Ce logiciel est également crucial pour fournir la convergence accrocheuse: la possibilité de transformer le mobile si nous en avons besoin en PC de bureau en le connectant à un moniteur externe, un clavier et une souris. Encore une fois, il reste à voir le résultat de cet effort qui Cela rappelle ce que Samsung a réalisé avec DeX ou Huawei avec son mode PC. ** La question que beaucoup se poseront est « combien d’applications y a-t-il pour cette plate-forme? » Les responsables de ce projet ont déjà répondu il y a des mois avec un diagramme de compatibilité qui montrait certains des outils natifs qui font partie de ce pari initial, mais la vérité est qu’en gros ** toute application Linux devrait fonctionner sur ce terminal. Firefox, par exemple « n’est pas un fork personnalisé, c’est le même Firefox utilisé sous Linux sur le bureau ».

Cela rend encore plus prometteur un pari qui peut être nourri par l’énorme catalogue de logiciels des distributions Linux, bien que nous devrons également être clair que dans ce produit Nous renonçons au référentiel aussi brutal d’applications que les utilisateurs iOS et Android apprécient. Ne vous attendez pas à trouver de nombreuses applications – WhatsApp en est l’exemple le plus clair – et des jeux que vous avez utilisés sur ces smartphones, car ils ne sont ni là ni attendus.

Certains, oui, peuvent être remplacé par des applications web / HTML5, comme cela se produit par exemple avec les services Google (Gmail, YouTube, Google Maps) ou les réseaux sociaux tels que Twitter ou Instagram. Si vous avez besoin d’applications spécifiques sur votre téléphone – comme des services bancaires par exemple -, oui, vous feriez mieux de vous assurer que cette compatibilité existe ou qu’il existe une alternative via le site Web de la banque.

Confidentialité détachable

Tout est spécial dans ces smartphones, qui comme on dit ne pourront pas rivaliser en fonctionnalités matérielles avec les terminaux Android ou iOS: n’importe quel mobile de ces plateformes, y compris certaines des plus abordables que l’on puisse obtenir avec Android, surpasse le Librem 5 dans de nombreuses sections , mais il y a quelque chose dans lequel aucun des deux ne peut rivaliser: la garantie de confidentialité.

Passe à moi.

Les Purism Librem 5 ont plusieurs commutateurs physiques ou «kill switches» qui permettent la désactivation du matériel -et pas seulement par des composants logiciels tels que la caméra arrière et avant, le microphone, la connectivité WiFi et Bluetooth ou la connectivité aux réseaux mobiles. Les trois commutateurs qui contrôlent ces trois zones peuvent être désactivés en même temps, ce qui désactivera également la connectivité GPS matérielle.

Nous sommes donc confrontés à une proposition spectaculaire dans ce domaine. Les Purism Librem 5 commencent déjà à toucher les premiers utilisateurs qui les ont réservés, mais si vous êtes intéressé, vous pouvez achetez l’un de ces mobiles uniques pour 799 € sur la boutique en ligne officielle de Purism.

