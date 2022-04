« Bridgerton »: 5 faits curieux sur les costumes, la coiffure et le maquillage

La série « Bridgerton”, qui se trouve sur la plateforme de Netflixest devenu le favori de millions de personnes à travers le monde car il s’agit d’une fusion d’une bonne histoire, de personnages qui génèrent une connexion avec le public et aussi pour prendre soin de chaque détail qui est vu sur les écrans, y compris les vêtements des personnages , leurs coiffures et plus encore.

PLUS D’INFORMATIONS: Liste des pistes de la saison 2 de « Bridgerton »

Bien qu’à première vue les personnages ressemblent aux citoyens de l’époque censés ressembler, derrière chaque vêtement ou look il y a une raison importante qui rend l’histoire plus intéressante et détaillée, même si cela implique également d’être plus attentif aux scènes ou de faire attention à cette notice.

Dans les lignes suivantes, nous présenterons une série de détails sur « Bridgerton », obtenus par le portail Screen Rant, dans lesquels il est montré que tout a été bien pris en charge dans la série, principalement dans l’apparence des personnages.

FAITS SUR LE COSTUME, LA COIFFURE ET LE MAQUILLAGE DE « BRIDGERTON »

les couleurs des vêtements

Pour représenter leur position économique et sociale élevée en Angleterre, la famille Bridgerton porte des vêtements dans des tons de bleu, crème, vert et lilas, conservant la sobriété caractéristique de ses membres. D’autre part, les Featheringtons se caractérisent par l’utilisation de couleurs plus frappantes qui se démarquent dans chacune des scènes.

La famille Bridgerton se caractérise par ses vêtements qui représentent son haut niveau social (Photo : Netflix)

Le regard d’Anthony

Le personnage d’Anthony est devenu le chef de la famille Bridgerton, alors dans la deuxième saison, il a laissé sa coupe de cheveux et ses favoris allongés pour se présenter avec un visage plus propre et sans crainte de se montrer tel qu’il est dans cette nouvelle étape de sa vie. .

Anthony a présenté un changement de look dans la deuxième saison de « Bridgerton » (Photo : Netflix)

Les perruques de la reine Charlotte

En plus de maintenir une grande présence avec ses perruques, la reine Charlotte a fait une déclaration avec eux. Dans le même esprit, ces accessoires devant d’autres personnes la faisaient paraître plus statutaire.

Golda Rosheuvel donne vie à « Queen Charlotte » dans Bridgerton, une série Netflix qui balaie le monde (Photo : Golda Rosheuvel / Instagram)

Le maquillage de Pat McGrath

La marque de cosmétiques Pat McGrath est devenue sponsor de la deuxième saison de la série. Profitant du lien commercial, une série de maquillages inspirés de la production Netflix a également été lancée.

Une marque de maquillage bien connue est devenue sponsor de la série (Photo : Netflix)

Les personnages se laissent tomber les cheveux

Tout au long de la deuxième saison, on a vu comment plusieurs membres de la série ont un peu changé leur look, principalement leurs cheveux car ils ont cessé de les attacher pour les porter un peu plus lâches.

Les cheveux lâches étaient une constante dans la deuxième saison de « Bridgerton » (Photo : Netflix)

ÉPISODES DE LA SAISON 2 DE « BRIDGERTON »