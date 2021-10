Le producteur partage de nouvelles nouvelles de l’anime « Devil May Cry »

Depuis l’arrivée de son premier opus sur la console Playstation 2, la franchise « Devil May Cry » est l’un des symboles les plus importants que possède actuellement la société Capcom, il était donc naturel de penser que cette propriété viendrait au streaming avec un nouveau adaptation au format anime.

« Devil May Cry » raconte l’histoire de Dante, un chasseur de démons mi-humain, mi-démon insouciant, fils de Sparda, un légendaire guerrier infernal banni pour avoir affronté Mundus, le roi des ténèbres. Tout au long de ses aventures, il rencontre des alliés inestimables, ainsi que la présence redoutable de Vergil, son frère jumeau et principal rival.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Mortal Kombat : Le créateur explique l’origine de la célèbre phrase Scorpion

Après avoir réalisé une courte adaptation animée en 2007 grâce au travail du studio d’animation Madhouse, Dante s’apprête à faire un nouveau grand saut à la télévision grâce à Netflix, avec son producteur Adi Sjankar partageant de nouveaux détails sur les progrès réalisés en cette fabrication.

Shankar, qui a joué un rôle important dans le développement de la série animée inspirée de « Castlevania », est désormais en charge de superviser cette adaptation ainsi qu’une série animée inspirée du jeu vidéo en ligne « PUBG », qui fera également partie du Exclusivités Netflix. Ce serait l’entrée la plus récente de la franchise depuis la sortie de « Devil May Cry 5 » début 2019.

Vous pourriez aussi être intéressé par: L’anime original de « Cowboy Bebop » prépare son arrivée sur Netflix

« Tous les scripts de la première saison sont terminés. J’ai collaboré avec un écrivain très talentueux nommé Ales Larson sur les scripts », a commenté Shankar lors d’une conversation avec Tech Raptor. « Les scripts sont incroyables et je voulais les exécuter d’une manière dont mes collègues fans de DMC sont fiers. »

Shankar a fait remarquer que la série a été réalisée par un fan de « Devil May Cry » pour les fans de la saga et que sa production devrait officiellement débuter l’année prochaine. Le créateur a confirmé que sa participation à la série n’est pas due à un besoin de réaliser d’autres travaux et qu’il existe une réelle volonté de livrer quelque chose de qualité au public.