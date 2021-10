Eternals : le rôle d’Angelina Jolie serait à l’origine un caméo

Les productions de Marvel Studios, comme tout autre gros budget, montrent sur grand écran une histoire très différente de celle conçue à l’origine dans la salle des scénaristes. C’est le cas de « Eternals », un film qui s’apprête à sortir en salles le mois prochain, réalisé par Chloe Zhao, lauréate d’un Oscar.

Le film a une distribution diversifiée de protagonistes dans lesquels se démarque la présence d’Angelina Jolie, qui à l’origine présenterait un rôle beaucoup plus petit lors du développement initial de l’histoire en jouant Thena, une guerrière d’élite dont le pouvoir surpasse celui des autres êtres. ont été envoyés sur Terre pour la protéger des Déviants.

Au fur et à mesure que le développement du film progressait, son personnage a commencé à gagner en importance au point d’avoir une plus grande présence dans la production. Comicbook.com a partagé quelques impressions sur le travail de Jolie du producteur Nate Moore, qu’ils ont interviewé lors de leur visite sur le plateau en janvier dernier.

« Quand nous lui avons parlé pour la première fois, je pense qu’elle a pensé, eh bien, elle pensait que nous la voulions pour une très petite apparition. Il a donc été étonné de la taille du rôle et il s’est vraiment lancé dans Thena et a créé un style de mouvement et un style de combat uniques », a commenté Moore, qui prévoit que ce sera un travail très différent de ce que nous avons vu. du jeu. actrice dans ses précédentes bandes d’action.

Moore dit que lui et l’équipe de production ont travaillé en étroite collaboration avec Jolie et le coordinateur des cascades sur le film pour développer le style de combat de son personnage en partant du principe qu’elle serait capable d’utiliser l’épée et des armes similaires, comptant avec des pouvoirs similaires à Hela dans « Thor Ragnarok » en manifestant ses propres armes à travers ses pouvoirs.

Chloe Zhao dirige un casting qui comprend Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nnjiani, Lia McHugh, Lauren Ridloff, Salma Hayek, Kit Harrington, Don Lee, Barry Keoghan parmi beaucoup d’autres. Eternals a préparé son arrivée en salles le 5 novembre.