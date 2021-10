Comment obtenir Oluso dans Far Cry 6: The Panther Companion

Nous vous expliquons comment obtenir Oluso dans Far Cry 6. C’est une autre panthère qui éliminera les ennemis sans faire de bruit.

Le dernier jeu à perpétuer le chaos qu’Ubisoft nous a offert a une mécanique très intéressante : les compagnons. Ces alliés sont des animaux qui faciliteront notre voyage à travers Yara et nous fourniront de nouvelles approches tactiques des batailles. Dans ce guide aujourd’hui, je vais vous dire comment obtenir Oluso dans Far Cry 6; la panthère experte dans l’élimination silencieuse de tout fasciste qui nous menace.

Les reliques de la triade. Optez pour les 3 totems du dieu Oluwa

Il s’agit d’une quête annexe « chasse au trésor » divisée en 3 soumissions. Pour l’activer, nous devons nous rendre dans la région de Lozanía et aller à la montagne de Mogote Dos Monjas. Là, nous pouvons lire un document qui activera la mission et plus tard, il faudra utiliser le crochet pour grimper et atteindre une grotte.

À l’intérieur de cette grotte, nous devrons avancer avec les tyroliennes jusqu’à atteindre un coffre et une silhouette qui se trouve au sommet d’un pentagramme entouré d’une aura violette. On les récupère et on peut passer à la deuxième partie de la mission.

Ici, nous devons aller au Fort Oro, qui est situé dans la zone de Cruz del Salvador, dans la vallée de l’Oro. Cette zone est déjà plus bizarre que la précédente. Pas en vain, essayez d’imiter une maison hantée où il faut être attentif à certains détails.

Nous devons actionner un interrupteur derrière des miroirs auto-cassants, actionner quelques boutons pour tourner une bibliothèque et obtenir la clé de la cave après qu’un piano fantôme ait joué une partition. Plus tard, nous devrons actionner un interrupteur au bout d’un couloir rempli de mannequins de soldats pour faire exploser une serrure. Enfin, nous utiliserons le crochet pour atteindre le toit du fort et de là, nous nous jetterons avec une tyrolienne dans la cour en suivant la traînée de fumée violette qui sort d’un puits.

Nous nous sommes jetés dans le puits. Lorsque nous plongerons au fond, nous devrons nous rendre sur une corniche pour pouvoir utiliser le grappin. Avec lui nous allons nous balancer pour atteindre les deux coins de la grotte et ainsi pouvoir ouvrir le coffre correspondant et récupérer le totem qu’il touche.

Enfin, nous devrons nous rendre sur le site de forage de Mckay Global, au sud de la région de La Joya.

Ici, nous devons achever les gardes et détruire un générateur orange qui fait des étincelles partout. Puis nous avons descendu le corbeau, nous avons récupéré la carte d’accès d’un cadavre de garde, nous nous sommes plongés dans la zone inondée et nous sommes arrivés à un aspirateur à poison. Nous l’allumons (pour pouvoir le faire, nous avons besoin de la carte susmentionnée qui ouvre la porte où elle se trouve) et nous pouvons la déposer avec le crochet dans la zone où se trouvent les derniers trésors.

Ici, il convient de noter que nous devrons affronter Oluso. Ainsi que ses clones d’ombre. Ce n’est pas un combat difficile, mais si les choses s’avèrent difficiles, tirez sur le fusil que vous venez de recevoir, car il inflige X5 de dégâts à Oluso, détruisant pratiquement ses clones d’ombre d’un seul coup.

Une fois que vous saurez comment obtenir Oluso dans Far Cry 6, vous aurez accès à de nouvelles récompenses

Après l’avoir vaincue, tout ce que vous avez à faire est de la caresser et elle se liera en tant que nouveau partenaire d’aventure. Soulignez qu’ici, nous obtiendrons le meilleur fusil du jeu et l’un des suprêmes les plus utiles, surtout si ce que nous aimons, c’est jouer furtivement.