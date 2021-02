Super Mario 3D World pour Nintendo Switch: vous pouvez donc jouer localement et en ligne en multijoueur! – Guider

Plus amusant Super Mario 3D Worldsi tu aimes ça avec des amis pari. Heureusement, il existe plusieurs façons dans la version Nintendo Switch rendre le niveau dangereux ensemble.

Guide: Jouez à Super Mario 3D World avec des amis

Dans ce Guider nous allons vous montrer comment utiliser le Multijoueur avec des amis peut jouer et quelles sont les possibilités du tout.

Combien de joueurs peuvent jouer ensemble? « Super Mario 3D World » prend en charge 1 à 4 joueurs, quel que soit le mode multijoueur.

Quels types de multijoueur sont disponibles? Couch co-op sur une console, localement sur plusieurs consoles et en ligne.

Activer la coopération de canapé dans Super Mario 3D World – Solution

Le moyen le plus simple est simplement d’amener plus d’amis sur le canapé (ou où que vous soyez) et jouer ensemble sur une seule console. Ceci est facilement possible avec «Super Mario 3D World».

C’est comme ça que c’est fait: Le apparaît immédiatement après le menu principal à chaque fois Sélection de personnage, auquel d’autres joueurs peuvent participer directement. Appuyez simplement pour cela les deux boutons d’épaule sur le contrôleur respectif et choisissez votre personnage préféré.

Même pendant que le jeu est en cours, les amis peuvent participer à leur guise: Êtes-vous dans le Hub-Monde (alors le Monde supérieur, via lequel vous atteignez les niveaux individuels), puis appuyez simplement sur les deux boutons d’épaule d’un contrôleur et entrez immédiatement dans le jeu avec un personnage que vous pouvez toujours sélectionner.

Important: Un seul d’entre vous a besoin du jeu, mais bien sûr, chacun a besoin de son propre contrôleur. Il peut s’agir d’un seul Joy-Con, d’une paire de Joy-Con ou d’un contrôleur Pro.

Activez le multijoueur local avec plusieurs consoles Nintendo Switch

C’est comme ça que c’est fait: Le mode multijoueur local vous pouvez l’activer en cliquant sur le Monde supérieur est situé. appuyez sur la Touche R (avant, bouton d’épaule droit) et vous arrivez au menu multijoueur. Là tu choisis « Jeu local » en dehors.

Il y a alors deux options: Créez une salle et rejoignez une salle qui a déjà été créée. Donc, si vous jouez en groupe, l’un de vous doit créer une salle, que tous les autres joueurs rejoignent ensuite. En conséquence, vous jouez avec la progression du jeu de l’hôte.

Important: Chaque joueur a besoin de sa propre console Nintendo Switch et de son propre jeu «Super Mario 3D World». De plus, toutes les consoles doivent être rapprochées, idéalement dans la même pièce.

Activer le mode en ligne

Le mode en ligne est activé pratiquement de la même manière que le mode local. Dans le monde supérieur, vous appuyez sur la touche R et entrez dans le menu multijoueur. Élit « Jeu en ligne » et vous pouvez créer une salle ou rejoindre une salle qui a déjà été créée.

Une salle doit être créée par l’un de vous, qui peut ensuite être rejoint par jusqu’à trois amis. Ensuite, le plaisir coopératif peut commencer. La progression du jeu est basée sur l’hôte.

Important: Chaque joueur en a besoin propre console Nintendo Switch et un propre jeu «Super Mario 3D World». De plus, tout le monde devrait avoir une quantité suffisante ligne Internet rapide ou avoir une bonne connexion Internet. Si ce n’est pas le cas avec un seul joueur, le gameplay peut être pour tout le groupe de Difficultés de connexion être dérangé.

Nintendo Switch Online requis: Chaque joueur a besoin d’un abonnement Nintendo Switch Online actif pour le mode en ligne.

Comment fonctionne le multijoueur dans Super Mario 3D World?

Quel que soit le mode multijoueur auquel vous jouez, vous pouvez découvrir tous les niveaux (et les niveaux supplémentaires de Captain Toad) ensemble. Chaque joueur peut choisir son propre personnage et agit de manière totalement indépendante (contrairement à La fureur de Bowser). Ce n’est que lorsque vous sortez du cadre de l’écran que vous vous retrouverez dans une bulle et pourrez à nouveau faire irruption dans le jeu à proximité d’un autre joueur.

D’une part, vous travaillez ensemble: Pour aplatir les adversaires, laisser les obstacles derrière et collecter des objets de collection – après tout, vous devez tous atteindre le drapeau à damier à la fin.

D’autre part, il y a aussi une composante concurrentielle: Vous collectez également des points grâce à vos actions et le meilleur joueur est couronné à la fin du niveau.

Ce que nous entendons par le couronnement littéralement: Le personnage reçoit une couronne chic, qu’il conserve jusqu’à ce qu’un autre joueur passe au niveau suivant « King » l’emporte. Ainsi, vous pouvez toujours vous battre entre vous pour savoir qui est le meilleur joueur.

Également: Les objets et les vies sont partagés par tous les joueurs.

Le multijoueur coopératif dans Bowser’s Fury

Le mode supplémentaire « Bowser’s Fury » en a également un Mode coopératif. Cependant, cela est conçu différemment et peut tout au plus pour deux jouer.

45secondes.fr en a déjà un pour vous guide complet et utile mis ensemble, pour lequel vous avez tout Multijoueur coopératif dans Bowser’s Fury trahit.