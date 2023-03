Super Mario Bros. Le film présente sa bande-annonce finale choquante

Le producteur Divertissement d’éclairage a publié la bande-annonce finale de »Super Mario Bros. Le film » lors d’un nouveau Nintendo Direct. L’aperçu révèle comment Bowser capture toutes sortes de créatures de différents royaumes, où nous pouvons voir Luigi enfermé dans le château du méchant méchant. Pendant ce temps, nous voyons Mario dans le Royaume Champignon, se préparant au combat avec Donkey Kong et la princesse Peach.

La nouvelle bande-annonce nous laisse voir plus de références aux jeux vidéo Super Mario, où nous voyons Donkey Kong utiliser le pouvoir de la fleur de feu et Mario utiliser un champignon pour grossir. La bande-annonce se termine par une poursuite en voiture, où l’on voit Mario conduire son véhicule sur une piste qui fait référence au jeu de course populaire » Super Mario Kart ».

Récemment, les réalisateurs du filmAaron Horvat et Michel Jelénic ont expliqué comment leur travail sur le dessin animé « Teen Titans, Go! » les a aidés à donner une approche appropriée à « Super Mario Bros. The Movie », étant donné qu’il est basé sur l’une des franchises de jeux vidéo les plus populaires. populaire de tous les temps.

« Avec Teen Titans, nous avons été chargés de faire un spectacle très irrévérencieux et amusant et très large pour un nouveau public », a déclaré Horvath. « Nous avons pu le faire parce qu’il y avait déjà une série déjà diffusée pour beaucoup de gens. Mais il n’y avait jamais eu de film ou d’émission de télévision « Super Mario » vraiment authentique qui soit satisfaisant. Donc, d’une certaine manière, c’était le à l’opposé de ce que nous avons fait dans Teen Titans : « Donnons-nous l’expérience Mario que nous n’avons pas encore eue ».

Le film a présenté diverses promotions ces derniers mois, dévoilant de plus en plus ce que nous réserve la prochaine adaptation. Une publicité de plomberie animée a même été réalisée pour »Super Mario Bros. The Movie », qui a récemment dévoilé sa version latino-espagnole, avec une chanson qui fait référence à The Mario Rap, thème principal de la série animée »The Super Mario Bros. Super spectacle ! ».

Le film compte dans son casting plusieurs acteurs de renom dans leur langue d’origine, avec la participation de Chris Pratt comme Mario, Jack Black comme Bowser, Anya Taylor Joy comme princesse pêche Seth Rogan comme Donkey Kong et Journée Charlie comme Louis. Même Charles Martinet, l’acteur qui est la voix originale de Mario dans les jeux, participera avec des camées surprises au film.

» Super Mario Bros. The Movie » sortira en salles le 5 avril.