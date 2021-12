Doctor Strange 2 inquiète un peu Benedict Cumberbatch : "Est-ce que ça marche?"

Bien trop souvent, les suites de films de bandes dessinées se retrouvent surchargées et surpeuplées, la pure litanie de personnages détournant l’attention du héros central. Eh bien, c’est apparemment quelque chose qui Docteur Strange dans le multivers de la folie la star Benedict Cumberbatch a quelques inquiétudes quant à son retour MCU, l’acteur étant demandé si, avec l’inclusion d’Elizabeth Olsen et Xochitl Gomez, Docteur étrange 2 est toujours son film…

« Ouais. Eh bien… ouais ça fait partie du problème. Il y a beaucoup de choses dedans. C’est comme, ai-je un arc de caractère là-dedans ? Est-ce que ça marche ? »

Détails entourant Docteur Strange dans le multivers de la folie restent un mystère Marvel bien gardé à l’heure actuelle, mais ce que nous savons, c’est que l’histoire impliquera Elizabeth Olsen dans le rôle de Wanda Maximoff AKA Scarlet Witch, Chiwetel Ejiofor dans Karl Mordo, Benedict Wong dans Wong, Rachel McAdams dans Christine Palmer et les débuts de Xochitl Gomez en tant qu’America Chavez aux côtés du retour de Cumberbatch en tant que The Sorcerer Supreme. Avec autant de personnages en jeu, Docteur Strange dans le multivers de la folie court facilement le risque de devenir trop occupé pour son propre bien. Heureusement, Cumberbatch est apparemment revenu sur certaines de ses préoccupations, déclarant que la nature occupée du film est en fait positive, avant de décrire la suite du MCU comme « dingue ».

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

« Non, il y a des choses formidables à faire pour moi. C’est très occupé. Ça s’appelle Le multivers de la folie, et c’est dingue. »

Réalisé par le célèbre cinéaste Sam Raimi à partir d’un scénario écrit par Jade Bartlett et Michael Waldron, Docteur Strange dans le multivers de la folie explorera davantage le multivers qui s’est déchaîné grâce à Loki dans sa série éponyme Disney+. Tous les problèmes potentiels que Cumberbatch a avec la distribution de personnages empilés de la suite ne peuvent pas être tous mauvais, l’acteur ayant récemment révélé qu’il serait intéressé à reprendre le rôle du maître des arts mystiques dans un avenir prévisible. « Tant que le personnage est intéressant et stimulant et fait des choses fantastiques dans le MCU, pourquoi pas? » Cumberbatch a déclaré lorsqu’on lui a demandé s’il reviendrait après Docteur Strange dans le multivers de la folie.

Benedict Cumberbatch reprendra d’abord le rôle du Docteur Strange dans les prochaines aventures de Peter Parker dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Réalisé par Jon Watts et écrit par Chris McKenna et Erik Sommers, la suite trouve Peter Parker demandant au docteur Strange de l’aider à faire de son identité en tant que Spider-Man un secret à la suite de sa révélation publique, ce qui conduit rapidement au déchaînement du multivers. Cela fait que plusieurs versions des précédents méchants de Spider-Man entrent dans le MCU, le web-slinger et The Sorcerer Supreme devant travailler ensemble pour les renvoyer.

Spider-Man : Pas de chemin à la maison devrait sortir plus tard ce mois-ci, avec l’aventure très attendue du web-slinger bien-aimé en raison des écrans à succès le 17 décembre 2021, avec Docteur Strange dans le multivers de la folie un peu plus tard, le 25 mars 2022, tous deux dans le cadre de la phase quatre du MCU. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de WTF Podcast.





Spider-Man: No Way Home Fuite des détails de la scène post-crédit, devinez qui se présente? La dernière rumeur de Spider-Man: No Way Home prétend révéler une scène post-crédits passionnante qui élargit le multivers de Sony…

Lire la suite





A propos de l’auteur