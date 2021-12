Caitriona Balfe est déçue par Outlander et son rôle de Claire Fraser

La sixième saison de l’étranger c’est plus près qu’il n’y paraît. Ce sera le 6 mars prochain lorsque les fans sauront enfin comment l’histoire se poursuit avec Sam Heughan et Caitriona Balfe. Cette fois-ci, Jamie et Claire se lanceront dans de nouveaux défis déchirants en raison de l’arrivée de nouveaux membres à Fraser’s Ridge et de l’approche d’une guerre qui va tout changer.

Aussi, comme Starz l’a confirmé, en même temps que la sixième saison de l’étranger, le casting commencera le tournage de la septième édition. Mais, pendant tout ce qui se passe, les acteurs donnent des interviews promotionnelles et qui a parlé récemment était Caitriona Balfe. La protagoniste de la série et interprète de Claire Fraser a surpris en détaillant qu’elle avait eu plusieurs déceptions lors des derniers volets du drame.

C’est parce que Balfe veut augmenter ses compétences derrière la caméra, mais n’a pas encore réussi. Dans certaines éditions, l’artiste a pris le titre de productrice, tout comme sa co-vedette, Sam Heughan, mais pour elle, ce n’était pas suffisant. C’est que, selon ce qu’il a dit, il a un grand désir de diriger un ou plusieurs chapitres de l’étranger, bien qu’il n’ait pas encore trouvé le bon moment pour le faire.

« En termes d’Outlander, je frappe à cette porte en voulant réaliser depuis un certain temps. je pense que c’était difficile» Étaient ses mots exacts. Mais pour elle ce n’était pas seulement compliqué à cause de la pandémie, mais elle était aussi enceinte et devait préserver davantage sa santé. Bien que, comme si cela ne suffisait pas, le fait d’être la protagoniste l’a également amenée à être dans presque toutes les scènes, une situation qui a beaucoup plus compliqué son désir.

Cependant, la vérité est qu’il lui reste encore au moins une saison à tourner de cette série et là, son rêve pourrait se réaliser. Bien sûr, l’actrice a avoué : « ces choses doivent vraiment être planifiées et je ne pense pas qu’elles se produisent. J’en suis triste, mais j’aimerais bien”. Autrement dit, il reste à voir quel chemin il prendra. Caitriona Balfe concernant son rôle dans Starz fiction.

