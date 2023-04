Le plus long film de Martin Scorsese ? La durée de Killers of the flower moon a été confirmée

AppleTV+

Le nouveau film du célèbre réalisateur de après des heures sera présenté en première mondiale au prochain Festival de Cannes.

© IMDbTueurs de la fleur de lune.

Martin Scorsese, l’un des réalisateurs les plus acclamés de l’industrie cinématographique, travaille sur un nouveau film qui sortira cette année. Le film, intitulé Les tueurs de la fleur de lunesera présenté dans le festival de cannes et ce sera le premier film qui Scorsese dirige depuis L’Irlandais.

Les tueurs de la fleur de lune est basé sur le livre de non-fiction du même nom, écrit par david granny. Le film suit l’histoire de la tribu indienne Osage en Oklahoma, qui découvrent du pétrole sur leurs terres et sont tués un par un. Le FBI commence à enquêter sur l’affaire, qui devient l’une des premières affaires majeures du FBI dans les années 1920.

Selon un rapport de Variété, Les tueurs de la fleur de lune Ce sera le film le plus long de la carrière de Martin Scorsese, d’une durée proche de quatre heures. Le film bénéficie d’un casting impressionnant, mené par Leonardo DiCaprio et Robert De Niroet devrait être l’un des plus grands films de l’année.

+Les deux films les plus longs de la carrière de Martin Scorsese

Le loup de Wall Street (180 minutes)

Le loup de Wall Street est un film de comédie noire mettant en vedette Leonardo DiCaprio. Il est basé sur la vie de Jordanie Belfort, un agent de change new-yorkais qui devient millionnaire grâce à des activités frauduleuses et malhonnêtes. Le film suit Belfort tout en s’enrichissant ainsi que ses partenaires dans le crime, tout en faisant face à sa toxicomanie et à sa chute éventuelle.

L’Irlandais (209 minutes)

L’Irlandais est un drame policier basé sur la biographie de Franck Sheeranun voyou impliqué dans la disparition du dirigeant syndical Jimmy Hoffa. Protagonisée par Robert de niro, Al Pacino et Joe Pescile film suit la vie de Sheeran depuis ses débuts pendant la Seconde Guerre mondiale jusqu’à son rôle dans le crime organisé et sa relation avec hoffa.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?