Tom Hardy a craché sur Armie Hammer lors de l’audition de Mad Max: Fury Road

Les créateurs du film ont commencé avec une liste assez longue de stars potentielles pour le rôle principal, dont Eric Bana, Michael Fassbender et Joel Kinnaman, avant de se limiter à Hardy, Hammer et Jeremey Renner.

Et, selon le prochain livre de Kyle Buchanan Blood, Sweat & Chrome : L’histoire vraie et sauvage de Mad Max : Fury RoadHardy était prêt à faire un effort supplémentaire lors de son audition pour essayer de décrocher le rôle.

« Hardy et Hammer ont même lu ensemble dans le cadre de leur audition, et quand Hardy a grincé des dents et craché sur son partenaire de scène, Hammer a dit à Miller que Hardy devait être Max plus que lui. »