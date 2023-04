5 choses qui se sont passées cette semaine dans « The Promise »: Manuel n’est pas mort, Jana est presque découverte et plus

Au milieu d’une semaine tendue, les personnages de « La promesse» ont clôturé une nouvelle semaine pleine d’émotions, qui s’est concentrée principalement sur tout ce qui se passe avec Manuel.

Le jeune pilote a subi un accident d’avion et a été très grave, même si au début on croyait qu’il était mort. Il est dans le coma et a été transféré à l’hôpital pour y récupérer.

Découvrez comment ce processus s’est déroulé dans les épisodes du 27 au 31 mars, dans lesquels d’autres choses se sont également produites avec les différents thèmes que nous présente la production RTVE.

QUE S’EST-IL PASSÉ À « LA PROMESA » CETTE SEMAINE ?

Jimena et Jana ont été dévastées par la mort de Manuel

Chacun à ses côtés et avec des émotions totalement différentes. Jimena et Jana sont trop tristes de la mort de Manuel, alors nous les avons vus être totalement hors de propos lors des préparatifs des funérailles.

Jimena pleurait très fort la mort de son fiancé, au point qu’ils ont dû l’endormir. De son côté, Jana se souvenait de toutes ses rencontres intimes avec Manuel dans un état de grande surprise et de confusion.

Manuel n’est pas mort !

Quand tout le monde a laissé Manuel pour mort, une bonne nouvelle arrive à La Promesa. Et c’est qu’il est vivant, provoquant une joie énorme dans toute sa famille, mais ce n’est pas à cent pour cent, car l’information est qu’il est très mauvais.

Manuel a été admis à l’hôpital, mais son père a décidé qu’il passerait sa convalescence à la ferme. Il est le seul à connaître le véritable état du convalescent.

Curro surprend Jana

Le baron est toujours complètement absent du monde et il n’y a même pas de trace de lui, alors Jana a essayé d’éliminer les preuves des menaces, mais à sa malchance, Curro la surprend là-bas.

Curro se rend compte qu’ils lui cachent quelque chose à ce moment-là, mais Jana parvient à se tirer d’affaire du mieux qu’elle peut. Cependant, les soupçons pèsent déjà sur elle et elle pourrait avoir des problèmes à l’avenir.

Curro découvre que Jana fait quelque chose de suspect (Photo : RTVE)

Manuel se repose dans The Promise

L’homme blessé est arrivé à la ferme dans un état très triste, car il ne peut pas bouger un seul muscle et dort dans un état végétatif. Pour l’instant, les médecins ont dit que cela resterait ainsi pendant un certain temps.

Depuis son arrivée, ses différents proches sont venus dans sa chambre pour lui rendre visite et constater son véritable état de santé. Evidemment, tout le monde souhaite qu’il se remette au plus vite.

Jimena ne sait pas comment réagir

Lorsque Manuel est arrivé à l’hacienda, l’une des plus heureuses a dû être Jimena, sa fiancée. Cependant, la jeune femme traverse une période difficile dans ses pensées et ses émotions.

En voyant celui qui est l’amour de sa vie dans ces conditions, Jimena éprouve un sentiment particulier d’affection, mais aussi une certaine répulsion, pour ainsi dire. Il ne sait pas comment agir. Maintenant que va-t-il se passer ?

Manuel est déjà à La Promesa et est accompagné de ses proches (Photo : RTVE)

COMMENT VOIR « LA PROMESA » EN ESPAGNE ?

La série « La promesse» est délivré en Espagne à travers le signal le 1 RTE. L’horaire de production télévisuelle est du lundi au vendredi de 16h30.

N’oubliez pas non plus que vous pouvez profiter de « La promesse » à travers de streaming. Pour cela, il vous suffit de vous inscrire à la plateforme Série RTVE Play. En tant qu’utilisateur du service, vous aurez accès à des épisodes de la série télévisée, des avant-premières exclusives et du matériel supplémentaire de la production.