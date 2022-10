"Le pire téléphone de l’histoire est…": la plus grande communauté Android au monde choisit ses (dé)favoris

Dans Reddit, ils ont fait une enquête sur le pire mobile Android lancé à ce jour et voici les résultats, avec surprise incluse.

Reddit, la plus grande communauté Android au monde, s’est occupée de collectionnez les pires téléphones Android de l’histoire dans un fil des plus intéressants. Comment? Demander aux utilisateurs eux-mêmes, qui ont pu partager leurs avis et discuter des pannes qui font de ces terminaux des achats désastreux. Bien que parmi les réponses, nous trouvons des centaines de milliers de modèles différents, certains d’entre eux sont répétés avec une certaine fréquence.

Les résultats sont clairs et parmi eux, on trouve des modèles de fabricants tels que Google et Samsung. Attention, car parmi les pires téléphones portables de l’histoire il y a certains sont sortis il y a quelques annéesmais aussi d’autres qui sont tombés entre nos mains en 2022. Voyons quels sont, selon les utilisateurs de Reddit, les smartphones Android de la pire qualité qu’ils aient testés à ce jour.

Les pires téléphones Android selon les utilisateurs de Reddit

ObserverAtLarge est un utilisateur de Reddit qui, fin août, a créé un fil de discussion permettant aux utilisateurs de partager les pires téléphones Android qu’ils aient jamais utilisés. Pendant cette période, le fil a reçu plus de 500 commentaires avec des smartphones de tous les fabricants que vous pouvez imaginer : Google, Samsung, Xiaomi, HTC… Cependant, le créateur du fil s’est chargé de mettre à jour le premier post avec les mobiles les plus répétés, c’est-à-dire ceux considérés comme les plus détestés.

L’un d’eux est le Galaxy Nexusla collaboration entre Google et Samsung lancée sur le marché en 2011. Selon certains utilisateurs, le principal défaut de ce terminal était l’autonomie, car sa batterie semblait terriblement petite. Ils ne parlent pas non plus très bien d’autres aspects, tels que Fonctionnement du GPS. En regardant les commentaires, nous devons également mentionner que certains manquent les fonctionnalités utiles qu’ils ont trouvées dans le logiciel Galaxy Nexus.

Selon les utilisateurs de Reddit, parmi les pires téléphones de l’histoire il y a aussi le HTC Thunderbolt. Là encore, le principal point faible de ce smartphone était la batterie, qui besoin du support de jusqu’à deux batteries externes pour arriver à la fin de la journée. Bien sûr, comme ce fut le cas avec le Galaxy Nexus, beaucoup l’attribuent à la forte consommation de la connectivité LTE.

la tempête des mûressorti en 2008, ne reçoit pas non plus de très bonnes critiques de la part des utilisateurs, certains faisant allusion à la mauvaise qualité de votre écran. De nombreux commentaires reçoivent également le Samsung Galaxy S5 qui, selon l’un des utilisateurs, était déjà lent depuis le début, mais son fonctionnement ralentit encore plus à chaque mise à jour. De plus, il semble que l’autonomie de la batterie n’était pas très satisfaisante non plus.

Parmi les pires téléphones de l’histoire sont également mentionnés tout mobile Samsung avec un processeur Exynos, c’est-à-dire ceux fabriqués par Samsung lui-même ; et tout smartphone en général avec le processeur Qualcomm Snapdragon 810, une puce avec de sérieux problèmes de chauffe.

Enfin, et grande surprise, parmi les mobiles les plus cités figurent appartenant tous à la série Google Pixel 6. Selon les utilisateurs, la plupart des mobiles Google modernes ont des problèmes communs tels que le dysfonctionnement du lecteur d’empreintes digitales, la mauvaise connexion aux réseaux et à une batterie qui s’évapore rapidement lorsqu’il est connecté aux réseaux 5G.

Ce n’est pas la première fois que Reddit débat sur ce sujet, l’année dernière, ils se sont également demandé quels étaient les pires téléphones Android de l’histoire. Comme toujours, les résultats dépendent de l’expérience de chaque utilisateurvous n’êtes donc peut-être pas d’accord avec les mauvaises critiques publiées par les utilisateurs de Reddit.

