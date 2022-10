C’est le super-héros le plus rapide de Marvel

merveille

L’univers cinématographique Marvel a définitivement montré un personnage qui était le plus rapide de la marque au moins jusqu’à ce qu’il atteigne sa destination.

©Wikipedia

La Univers cinématographique Marvel Il compte d’innombrables personnages dotés de grands pouvoirs et capacités tels que Thor et son marteau Mjolnir, Hulk avec sa force résultant du rayonnement gamma ou Captain America avec les capacités héritées du sérum de super soldat. De nombreux héros et méchants habitent ce multivers, mais l’un d’eux est le plus rapide de tous.

De quel personnage parle-t-on ? Dans ce cas « le grand coureur » du Univers cinématographique Marvel c’est mercure, qui s’appelle en fait Pietro Maximoff et est le frère de Wanda, la sorcière écarlate. Le personnage est joué dans les films par Aaron Taylor Johnson et sa participation est clé dans la phase 2 du MCU lors des événements de Avengers: l’ère d’Ultronoù il est passé d’un méchant rancunier à Tony Stark à un véritable héros qui sauve la vie de Hawkeye en se sacrifiant sur-le-champ.

Quicksilver et Scarlet Witch ont tous deux été soumis à des expériences par Hydra avec le sceptre utilisé par Loki lors des événements de vengeurs. L’énergie de cet artefact les a mutés pour toujours, leur donnant de grands pouvoirs. Dans le cas de Píetro, il peut se déplacer presque à la vitesse de la lumière en plus de traiter les informations à une vitesse surhumaine, faisant de lui le personnage le plus rapide du jeu. merveille dans les films.

Le plus rapide de Marvel

En revanche, il existe une version alternative de ce même personnage mais située dans l’univers de la franchise des X Men. Dans ce cas, le héros est personnifié par Evan Peters et sa version de mercure c’est encore plus rapide que celui de Taylor-Johnson avec des séquences incroyables comme la fois où il est entré dans le X-Mansion pour sauver tout le monde d’une explosion mortelle.

La mercure de Evan Peters c’est un mutant, donc ses pouvoirs font partie de sa nature. Les films en déduisent qu’il serait le fils de Magneto, quelque chose tiré directement des romans graphiques où lui et sa sœur Scarlet Witch sont les enfants du maître du magnétisme, le principal rival du professeur X et de son équipe de héros. Dans les films de X Men La sorcière écarlate n’apparaissait pas comme dans le Univers cinématographique Marvel.

Enfin et concernant mercure, Evan Peters apparu dans la série WandaVision jouant le rôle du personnage, mais cela servirait presque de pêche à la traîne pour les adeptes de merveille en attendant le retour de Aaron Taylor Johnson comme le personnage. Cependant, la participation de l’acteur franchisé X Men Il peut bien être considéré comme un commentaire supplémentaire sur la douleur et les façons dont la douleur altère la mémoire.

