Il semble que Blac Chyna – l’ex de Rob’s Kardashian et mère de Dream Kardashian – ait un nouvel homme dans sa vie.

L’entrepreneur de 32 ans s’est rendu sur Instagram le 11 décembre pour montrer son nouvel homme à ses abonnés, et alors que de nombreux fans étaient heureux d’apprendre qu’elle avait un nouveau boo, un gars en particulier n’est pas trop content de la nouvelles.

Et c’est parce que l’homme prétend que le nouveau petit ami de Chyna, Lil Twin, sort également avec lui – ou du moins, il l’était jusqu’à ce que Blac Chyna entre en scène.

« Ouais, il est à moi aussi », a commenté l’ex-petit ami présumé de Lil Twin, le rappeur QueecyG sous le message de Chyna, ajoutant: « Je suppose que nous partageons maintenant. »

Le petit ami de Blac Chyna: Qui est Lil Twin – et est-il gay?

Jetons un coup d’œil à tout ce que nous savons sur le nouveau petit ami de Blac Chyna, Lil Twin, et son ancienne relation présumée avec QueecyG.

Lil Twin passe également par Hector Macho.

Selon la page Instagram de Lil Twin, il s’appelle également Hector Macho.

Lil Twin est aussi un rappeur; il a publié la vidéo de sa chanson, «Heartless Love», en août 2020. La vidéo a recueilli plus de 120 000 vues et a pour la plupart des critiques positives et des commentaires de fans sur YouTube.

Un ami fidèle a fait l’éloge de Lil Twin pour son caractère unique et pourtant accessible, écrivant dans les commentaires: «Lil Twin, vous êtes unique et différent, ne changez pas pour personne. Tout ce que vous faites est lié au monde réel et vous ne jugez jamais personne pour ce qu’il a ou n’a pas !! Tu m’as appris à être humble et à compter mes bénédictions [prayer hands]. »

Il a un nombre impressionnant de fans sur Instagram.

Pour un artiste qui semble relativement nouveau dans l’industrie, Lil Twin a une suite assez impressionnante sur Instagram avec 237000 abonnés.

C’est un fanatique de basket.

En fait, il se qualifie de «hooper» dans sa bio Instagram et publie souvent des vidéos de lui-même jouant au basket.

En juillet 2020, il a publié une vidéo de lui-même en train de faire deux tirs en demi-terrain, ce qui prouve que ses compétences en basketball sont bien supérieures à celles du basketteur récréatif moyen.

Il prend la pandémie au sérieux.

De nombreuses photos de Lil Twin sur son compte Instagram le montrent portant un masque en public et pendant qu’il traîne avec ses amis. Nous aimons un homme qui écoute la science!

Lil Twin aurait fréquenté le rappeur QueecyG avant de se réunir avec Blac Chyna.

C’est là que ça devient intéressant.

Après que Blac Chyna ait publié une photo de Lil Twin sur son compte Instagram avec la légende «Mines», le rappeur QueecyG a commenté la photo supprimée depuis, affirmant que lui et Lil Twin étaient en couple avant que Twin et Chyna ne se réunissent.

QueecyG a également profité de ses histoires Instagram pour faire exploser Lil Twin sur son implication présumée avec Blac Chyna, en disant: «Alors, c’est la raison pour laquelle mon numéro est bloqué?»

Il a également posté des photos du couple qui aurait profité d’une journée à la plage ensemble plus tôt cette année, en écrivant: «Te souviens-tu de ce jour papa» sur les photos.

Il a même appelé Chyna pour avoir regardé ses histoires Instagram depuis septembre, ajoutant: «Les dates ne mentent pas sis.»

Blac Chyna et Lil Twin n’ont pas encore répondu aux allégations de QueecyG sur le fait de sortir avec lui.

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.