Joyeux anniversaire Jason Statham ! : La profession inconnue de l’acteur

Jason Statham fête ses 54 ans aujourd’hui et c’est pourquoi nous nous souvenons de sa vie professionnelle, qui a été si réussie. Au cours de sa jeunesse, il a pratiqué le Kung Fu, le Karaté et le Kickboxing de manière récréative, ainsi que le football. Statham a fait ses débuts au cinéma en Jeux, pièges et deux pistolets fumants. Le réalisateur du film, Guy Ritchie, l’a convoqué pour un autre projet, Snatch : Cochons et Diamants. Depuis, l’interprète a construit une carrière prolifique à Hollywood.

Le garçon d’anniversaire a également fait carrière dans le monde de la mode avec des emplois pour des marques telles que connexion française, Tommy Hilfiger Oui Levy. Certes, cette partie de sa carrière n’est pas si bien connue de ses partisans qui soulignent sa participation à des films d’action que Frank Martin dans le Transporter, Lee Christmas dans Expendables ou Deckard Shaw dans Fast and Furious.

Le métier que vous ne connaissez pas de Jason Statham







Cependant, il y a une autre facette de ce héros d’action coriace qui célèbre aujourd’hui une nouvelle année de vie, et elle est liée au sport. Il ne s’agit pas de son histoire d’artiste martial ou de son goût pour le football amateur. Jason Statham il était un plongeur professionnel à succès. Cette partie de son passé n’est pas non plus bien connue du grand public, mais elle était importante dans sa vie.

L’acteur était membre de l’équipe nationale britannique de plongeon où il a participé aux Jeux du Commonwealth et est même venu occuper une place dans les classements de ce sport. À l’époque, Statham Il n’imaginait pas qu’il finirait par devenir une star d’Hollywood.

Aujourd’hui, l’interprète célèbre un retour au soleil de plus, tout en vivant la vie d’une mégastar, avec quelques excentricités comme son goût pour les voitures de luxe ou son amour pour les sports nautiques. Il est marié depuis 2010 au mannequin et actrice. Rosie Huntington-Whiteley, avec qui vous avez un enfant. Autre informations? Il a plaidé pour qu’un Oscar soit décerné aux cascadeurs qui, selon lui, « sont ignorés ». Joyeux anniversaire Jason !